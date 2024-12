Karim Benzema. Combien a-t-il gagné au cours de sa carrière ?

Karim Benzema songerait à prendre sa retraite sportive.

Karim Benzema songerait à prendre sa retraite. Révélation faite par le média espagnol Revelo qui avance pour argumentaire, une forme de lassitude de la part de l’attaquant français de Al-Ittihad, lui qui s’astreint à une routine physique à la hauteur des meilleurs sportifs du monde, depuis le début de sa carrière. C’est aussi ce qui justifie qu’il soit toujours en activité, à 36 ans.

Est aussi évoqué sa reconversion, qu’il pourrait faire à Madrid, au service du Real qu’il a si longtemps servi et dont il deviendrait un ambassadeur. Karim Benzema est au crépuscule de sa carrière, mais il est normalement lié à Al-Ittihad jusqu’en 2026. Il a rejoint le club de Djeddah en 2023, pour un contrat sur trois ans et un salaire à 100 millions d’euros annuels, qui le hisse juste derrière Cristiano Ronaldo, au classement des footballeurs les mieux payés au monde (hors revenus du sponsoring en plus).

Karim Benzema peut-il renoncer à autant d’argent promis à lui ? Certainement, car sa carrière est déjà très riche. A la fois de réussite sportive, avec le Real Madrid principalement. Et d’argent, sonnant et trébuchant. Le média américain Boardroom, celui qu’a notamment créé un certain Kevin Durant, sorte d’équivalent à Karim Benzema au basket NBA, estimait au cours de l’été 2023 à un peu plus de 150 millions de dollars (environ 145 millions d’euros), l’équivalent de ses revenus gagnés en carrière.

Karim Benzema rempli une riche carrière, sportive et financière

Forcément qu’avec une saison de plus passée en Arabie Saoudite, son compteur s’est épaissi. Et l’on ne parle ici que des revenus sur le rectangle vert, car Karim Benzema a aussi gagné de ses partenaires commerciaux, même si à ce niveau, sa carrière a longtemps souffert de ses démêlés judiciaires ou extra-sportifs, entre affaire Zahia et Valbuena. Sans oublier sa mise à l’écart des Bleus par Didier Deschamps. De quoi rendre frileux les sponsors.

Mais une marque ne l’a jamais lâché, même au plus fort de la tempête : son équipementier Adidas. Dans son rapport 2024, des footballeurs les mieux payés au monde, Forbes estimait à 4 millions de dollars, ses revenus tirés des commanditaires sur les douze mois de son étude. Il a parfois gagné plus, d’autre fois moins. Sur la longueur de sa carrière, cela représente une cinquantaine de millions de dollars en plus du reste (47,5 M€). Bien assez pour profiter d’une retraite dorée…