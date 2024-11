Jules Koundé. Un look vintage à plus de 11 000 euros quand même

Jules Koundé a tenu parole pour son retour à Clairefontaine, mais il n’a pu s’empêcher de styliser un peu son ensemble de « cérémonie ».

Jules Koundé l’avait annoncé, en réponse aux réactions provoquées par son arrivée au centre de Clairefontaine, au rassemblement des Bleus. « C’est un cirque », avait qualifié un ancien footballeur, consultant du groupe RMC. « Le prochain rassemblement, c’est promis, on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds, sans oublier la parka s’il pleut ».

Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu.

Face à cette abondance de bienveillance nous n’avons plus le choix..

Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut… https://t.co/DWX9lnPpM6 — Jules Kounde (@jkeey4) October 9, 2024

Le latéral de l’équipe de France a joint le geste à la parole, en pointant dans un ensemble vintage signé de son équipementier Adidas. Un look peu couteux de prime abord, avec un veste bleu, blanc, rouge à 165 euros, un bas tout simple et noir 75 euros, un bonnet à 20 et une paire de baskets à 175 euros.

Le sac à 11 000 euros qui fait toute la différence sur Koundé

Mais avec « l’accessoirisation », c’est autre chose ainsi que l’a décortiqué le compte spécialisé « Un Jour Une Tenue » sur les réseaux sociaux. Jules Koundé, qui est clairement l’homme le plus stylé du football français, respecte sa réputation. Il s’est donc présenté à Clairefontaine, avec une paire de lunettes de soleil signée Versace à 265 euros mais surtout un sac en bandoulière de la marque Louis Vuitton, vendu 11 000 euros.

A 11 660 euros l’ensemble, Jules Koundé n’était pourtant pas le Bleu au look le plus cher. Bradley Barcola, en total Dior à 11 790 euros, mais surtout Marcus Thuram dans son ensemble Balenciaga (12 110 €).