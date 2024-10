Jude Bellingham. Adidas dévoile son logo et sa première chaussure signature

Une première qui en appelle d’autres pour Jude Bellingham.

Jude Bellingham marche sur les traces des grands du football et de quelques-uns des meilleurs ambassadeurs de l’histoire d’Adidas ; David Beckham ou Zinedine Zidane pour deux des représentants du modèle. A son tour, Bellingham a sa propre chaussure signature de la gamme Predator. Baptisée « Belligold », cette Predator 24 signature marque un tournant dans la carrière du jeune prodige du Real Madrid, devenant ainsi l’un des rares joueurs à bénéficier d’un modèle personnalisé.

Le design de la « Belligold » reflète l’ascension de Bellingham. La chaussure arbore un coloris noir et or, symbole de l’année exceptionnelle du joueur. Les accents dorés sur les trois bandes d’Adidas et la semelle évoquent ses récents succès, notamment son titre de champion d’Espagne et sa victoire en Ligue des Champions. L’identité de Bellingham est intégrée au design avec son nouveau logo « JB » apposé sur la languette rabattable, marque de fabrique de la Predator.

Jude Bellingham comme dans un rêve de gamin

« Quand j’étais enfant, je n’aurais jamais imaginé qu’un jour j’aurais ma propre Predator signature, c’est vraiment un rêve qui se réalise. La chaussure reflète vraiment qui je suis en tant que joueur tout en capturant mon style en dehors du terrain. J’ai hâte de la porter pour la première fois et de voir comment elle se comporte. C’est encore plus spécial de voir ma propre sneaker Gazelle et ma deuxième collection de vêtements Originals lancées en même temps », jubile Jude Bellingham.

Au-delà de la chaussure de football, Adidas étend en effet cette collaboration à une ligne complète incluant des sneakers Gazelle et une collection de vêtements Originals. Cette gamme lifestyle s’inspire des archives Adidas des années 80 et 90.