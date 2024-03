Joshua prolonge un partenariat majeur avant d’affronter Ngannou

Anthony Joshua rempile avec Under Armour.

Alors qu’il se prépare pour son combat tant attendu contre Francis Ngannou, Anthony Joshua a annoncé la prolongation de son partenariat avec Under Armour. Under Armour est partenaire d’Anthony Joshua depuis 2015. Au cours de cette période, le boxeur britannique a remporté deux fois le titre de champion du monde des poids lourds.

Entamée en 2015, Anthony Joshua poursuit la collaboration avec Under Armour

Le nouveau contrat entre Joshua et Under Armour est un accord à long terme. Il permettra à la marque de continuer à soutenir le boxeur dans sa quête de nouveaux titres et de le accompagner dans sa carrière future. Le partenariat entre Joshua et Under Armour a été bénéfique pour les deux parties. Le boxeur a profité des technologies et des produits de la marque, tandis qu’Under Armour a tiré les effets de la notoriété et de l’image de Joshua pour accroître sa visibilité sur le marché européen.

« Under Armour est à mes côtés depuis plus de 8 ans maintenant, et nous avons vécu ensemble une aventure incroyable en nous efforçant constamment de faire de moi un meilleur athlète, détaille le Britannique. C’est formidable de confirmer le renouvellement d’un partenariat à long terme pour la suite de mon parcours. »

« Le partenariat entre Under Armour et AJ a joué un rôle déterminant dans la croissance de la marque dans la région EMEA au cours des huit dernières années, ajoute Kevin Ross, le directeur général EMEA chez Under Armour. Toujours aussi humble et affamé, AJ continue d’être une source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du ring. Nous sommes impatients de connaître plus de succès ensemble dans ce nouveau chapitre. »

Un film commercial produit pour accompagner l’extension du contrat

Pour célébrer la prolongation de leur collaboration, Under Armour et Joshua ont réalisé un court métrage intitulé « Forever Is Made Now ». Ce film retrace le parcours de Joshua et met en avant sa détermination et son dévouement à la boxe.