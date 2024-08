Joel Embiid: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Joel Embiid peut compter sur les commanditaires pour gonfler ses revenus.

En ce moment présent à Paris aux JO 2024, Joel Embiid a parfois les oreilles qui sifflent. Le public de l’Hexagone lui reproche les démarches entreprises pour obtenir un passeport français semblant signifier qu’il allait rejoindre l’équipe nationale de basket. Mais le joueur star des Philadelphia 76ers en NBA a finalement choisi de défendre les couleurs des USA. Ce qui lui vaut des reproches.

Si la France le boude, Joel Embiid séduit ailleurs

Ailleurs, le pivot de 30 ans jouit d’une bonne réputation et les marques se pressent à lui pour collaborer. En avril il a pris tous les équipementiers à contre-pied en s’engageant avec Skechers, la marque qui monte dans le secteur du textile et des chaussures de sport. Avant cela, il était depuis 2018 un ambassadeur d’Under Armour, avec laquelle il a signé pour cinq ans et un deal estimé à plus du million de dollars annuels.

Sa passion pour le gaming lui a aussi ouvert les portes d’un partenariat avec HyperX, la marque gaming de Kingston. Cette diversification se poursuit avec une collaboration innovante avec Mountain Dew, donnant naissance à des produits inattendus comme une sauce piquante en édition limitée. Ces initiatives démontrent la capacité d’Embiid à toucher un public varié, bien au-delà des amateurs de basket.

L’industrie du divertissement n’est pas en reste. Electronic Arts (EA) a choisi Embiid comme visage de NBA LIVE 19, tandis que Hulu, le géant du streaming, a misé sur son charisme pour promouvoir ses services de diffusion sportive en direct. Ces partenariats illustrent la polyvalence d’Embiid en tant qu’ambassadeur de marque, capable de séduire aussi bien les gamers que les téléspectateurs.

Des revenus du sponsoring qui lui rapportent 10 M$ en 2024

Plus récemment, Embiid s’est associé à Crypto.com pour une campagne publicitaire inspirante. Intitulée « Bravery is a process », elle met en lumière le parcours atypique du joueur, qui n’a débuté le basketball qu’à l’âge de 15 ans. Cette histoire de détermination et de courage résonne particulièrement dans l’univers des cryptomonnaies, où l’audace est souvent récompensée.

L’influence d’Embiid s’étend également au monde de l’édition. Sa collaboration avec Amazon a donné naissance à plusieurs ouvrages retraçant son parcours extraordinaire, de Yaoundé aux sommets de la NBA. Ces livres, qui racontent l’histoire d’un jeune homme devenu l’un des pivots les plus redoutables de la ligue, contribuent à renforcer sa légende auprès du grand public.

Tous ses commanditaires rapportent à l’intéressé. Selon les estimations de Sportico à ce sujet, Joel Embiid gagne une dizaine de millions de dollars annuels de ses sponsors. Des revenus qui s’ajoutent à ceux de sa franchise les 76ers de Philadelphie qui le paie 47,7 millions de dollars cette saison.