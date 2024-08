JO 2024: Marchand devant Riner, top 10 des Bleus qui cumulent le plus de primes

Carton plein, sportif et financier pour Teddy Riner aux JO 2024.

Cinq médailles, quatre en or et une bronze, c’est l’exploit exceptionnel réalisé par Léon Marchand, dans le bassin de Paris La Défense Aréna. C’est du jamais vu pour un athlète français, la performance est si belle qu’elle méritait une gratification gouvernementale à la hauteur.

Léon Marchand cumule 320 000 euros de primes aux JO 2024

Elle le sera bien, puisque le Ministère des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a publié la semaine dernière une note d’information confirmant qu’un athlète multi-médaillé à l’olympiade parisienne cumulera les primes associées à son résultat.

Sachant qu’une médaille d’or vaut 80 000 euros, une d’argent, 40 000 euros et une de bronze, 20 000 euros, Léon Marchand recevra prochainement la somme de 340 000 euros. Il devrait les percevoir avant la mi-novembre tel qu’annoncé par le gouvernement.

Teddy Riner doublement titré dans les épreuves de judo

Suivant le même principe de cumul, les athlètes médaillés individuellement qui le sont aussi en or collectivement (même ceux qui n’ont pas participé directement au tournoi par équipe), doublent les bonus à l’issue de ces JO 2024. C’est surtout vrai pour le capitaine des Bleus, Teddy Riner qui a fait main basse sur les deux titres possibles et repart de ces Jeux avec 160 000 euros en prime.

Ces sommes se complètent pour certains avec celles perçues en club (à l’exemple de Riner licencié au PSG judo) et des revenus du sponsoring pour celles et ceux qui en ont. Pour les autres qui n’ont pas encore de commanditaires à promouvoir, cela pourrait changer maintenant qu’ils se sont fait une réputation et un solide palmarès, chez eux devant et devant le monde entier.

Top 10 des Français qui cumulent le plus de primes aux JO 2024

1. Léon Marchand (natation : 400m 4 nages + 200m papillon + 200m brasses + 200m 4 nages + 4 x 100m 4 anges par équipe) = 340 000 €

2. Teddy Riner (judo : individuel + équipe) = 160 000 €

3. Joan-Benjamin Gaba (judo : individuel + équipe) = 120 000 €

4. Luka Mkheidze (judo : individuel + équipe) = 120 000 €

5. Maxime-Gaël Ngayap Hambou (judo : individuel + équipe) = 100 000 €

6. Romane Dicko (judo : individuel + équipe) = 100 000 €

7. Clarisse Agbegnenou (judo : individuel + équipe) = 100 000 €

8. Sarah-Léonie Cysique (judo : individuel + équipe) = 100 000 €

9. Shirine Boukli (judo : individuel + équipe) = 100 000 €

10. Amandine Buchard (judo : individuel + équipe) = 100 000 €