Teddy Riner: Salaire, primes, fortune, que gagne le judoka français ?

Teddy Riner est l’un des sportifs français aux JO 2024 qui gagnent le plus.

Porte-drapeau de la délégation, athlète olympique déjà sacré et sportif à la notoriété écrasante dans un sport pourtant plus confidentiel : Teddy Riner est un monstre. Et pas que de judo. Le champion de 35 ans revient ce vendredi sur les tatamis des JO de Paris 2024 avec l’ambition de remporter une nouvelle médaille d’or. Qui lui vaudrait de gagner financièrement, 80 000 euros.

Un salaire gagné avec le PSG, des primes lors des tournois et des JO

Les années olympiques sont forcément plus lucratives pou lui dont la discipline est moins médiatisée le reste de la saison. Récemment, le magazine Challenges, s’appuyant sur les estimations du journal Le Parisien estimait au demi-million d’euros annuels l’apport des sports du colosse de plus de 2 mètres et 140 kilos. Mais en cette saison olympique, les recettes des partenaires commerciaux devraient être supérieures. Decathlon, Basic-Fit ou Carrefour ont misé sur lui. L’équipementier Under Armour en a aussi fait l’un de ses ambassadeurs il y a quelques années. Mais il a depuis créé sa propre marque dédiée à l’univers des arts martiaux, Fightart.

Teddy Riner investit une partie de sa fortune dans des business personnels

Le reste, Teddy Riner le gagne à la force de son corps et de son talent. Il est licencié au Paris Saint-Germain, qui lui verse un salaire (estimé proche de 400 000 euros la saison) et complète ses revenus par des primes à la performance, aux Mondiaux, aux JO ou autres tournois internationaux.

Enfin, il y a les bénéfices tirés de l’extra-sportif. Riner, outre sa marque Fightart, a notamment créé un groupe d’école de business du sport et il a aussi des participations dans l’immobilier. C’est ainsi que le champion investi sa fortune. Au total de tout, Teddy Riner avoisinerait les 5 millions et plus d’euros annuels.