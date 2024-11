Jake Paul pointe face à Tyson avec une montre à 7 M$ [Video]

Pour accompagner la « tenue la plus chère de l’histoire de la boxe », Jake Paul a choisi une montre valorisée à 7 millions de dollars.

A la veille du combat événement au AT&T Stadium de Dallas, Jake Paul a autrement fait parler de lui en affichant un luxe ostentatoire lors de la conférence de presse. Le youtubeur reconverti en boxeur s’est présenté avec une montre signée de la maison Jacob & Co au prix donné de 7 millions de dollars. C’est l’élément phare d’une tenue qu’il qualifie comme « la plus chère de l’histoire de la boxe ».

Selon son fabricant, elle est sertie de plus de 18O carats de diamants taillés Ahsoka et est en or blanc 18 carats. Cette démonstration de richesse ne s’arrête pas là. Le jeune homme de 27 ans a également arboré des protège-oreilles en diamants Vobara d’une valeur de 200 000 dollars, une référence provocatrice à l’incident qui avait marqué l’histoire de la boxe en 1997, lorsque Tyson avait mordu l’oreille d’Evander Holyfield.

Jake Paul revendique la « tenue la plus chère de l’histoire » pour affronter Tyson

Pour son entrée sur le ring, Paul promet un spectacle à la hauteur de l’événement, incluant un véhicule spécial et une musique en lien avec la carrière de son adversaire. « Ça coûte une belle somme et c’est très brillant. C’est tout ce que je peux dire pour l’instant », a-t-il déclaré, maintenant le suspense.

Ces extravagances contrastent avec l’attitude plus sobre de Mike Tyson, 58 ans, qui fait son retour sur le ring après avoir dû reporter le combat initialement prévu en juillet en raison d’un ulcère. Un duel de générations et de styles qui s’annonce comme l’un des événements boxe les plus médiatisés de ces dernières années.