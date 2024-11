Il faudra un Randal Kolo-Muani efficace pour épauler l’attaque de la France en Italie, en Ligue des Nations 2024.

Ce dimanche 17 novembre, tous les regards se tourneront vers San Siro à Milan, où la Squadra Azura et les Bleus s’affrontent lors de l’ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Un choc au sommet pour la première place du groupe B, avec un enjeu de taille pour les Bleus : s’imposer avec au moins deux buts d’écart pour doubler la Squadra Azzurra au classement. Rendez-vous sur TF1 à 20h45 pour suivre ce choc Italie – France 2024 en direct streaming, rencontre décisive pour la suite du tournoi.

Pour voir Italie – France 2024 en direct streaming

Après une année 2024 marquée par un Euro décevant et des débuts hésitants en Ligue des Nations, l’équipe de Didier Deschamps a l’occasion de conclure l’année en beauté. Déjà qualifiée pour les quarts de finale, la France doit cependant prouver sa capacité à rivaliser avec les grandes nations, surtout en l’absence de son capitaine et maître à jouer, Kylian Mbappé, laissé au repos à Madrid.

Des Bleus en manque d’efficacité qui devront pourtant être décisifs

L’attaque française, en manque de réalisme lors du match nul (0-0) contre Israël, sera sous pression. Christopher Nkunku, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram, alignés en pointe, auront la mission de percer la solide défense italienne, dans un contexte où l’efficacité sera la clé. L’objectif est clair : terminer en tête du groupe pour bénéficier d’un tirage plus favorable et asseoir une dynamique positive avant les prochains grands rendez-vous internationaux.

Mais la tâche s’annonce ardue face à une Italie portée par son public et une envie tout aussi forte de conserver son leadership. À San Siro, les Bleus ont une chance unique de montrer qu’ils peuvent encore être un prétendant sérieux sur la scène internationale. Réponse sur le terrain ce dimanche soir.