Quel est le salaire de David Coote, l’arbitre de Premier League au coeur du scandale ?

Un arbitre au coeur du scandale au Royaume-Uni.

L’arbitrage anglais traverse une nouvelle zone de turbulences. David Coote, l’un des arbitres les plus expérimentés de Premier League, se retrouve au cœur d’un scandale qui pourrait mettre fin à sa carrière. Une vidéo compromettante, le montrant dans une situation suspecte et en train d’insulter l’ancien entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a provoqué une onde de choc dans le monde du football anglais. Plus tard, c’est une autre séquence diffusée par la presse qui le dévoile snifant une poudre blanche, avant est-il indiqué par le média The Sun, un match de League Cup.

David Coote est l’un des arbitres les mieux payés de la Premier League, une ligue qui se distingue par les salaires généreux qu’elle accorde à ses officiels. Selon les chiffres révélés par The Mirror, les arbitres de l’élite anglaise gagnent entre 73 000 et 147 000 £ (de 87 400 à 176 000 euros) par an, auxquels s’ajoutent 1 116 £ (1 336 €) par match dirigé et des primes de performance. Coote, en tant qu’arbitre senior, percevrait environ 100 000 £ (120 000 €) par an, un niveau similaire à celui d’anciens officiels comme Mike Dean.

Vers un fin de carrière anticipée de l’arbitre David Coote ?

Cependant, les avantages de ce statut privilégié sont aujourd’hui éclipsés par les graves accusations portées contre lui. Si la vidéo s’avère authentique, Coote pourrait être suspendu à long terme ou même licencié par les instances de l’arbitrage anglais, la PGMOL (Professional Game Match Officials Limited).

Les réactions à ce scandale n’ont pas tardé. Des figures du football comme Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher, et Ian Wright ont exprimé des opinions divergentes sur l’avenir de Coote. Si certains, comme Neville et Keane, estiment qu’une suspension serait suffisante, Carragher et Wright jugent son retour sur les terrains de Premier League improbable.

Parallèlement, les instances du football, notamment la FA et l’UEFA, ont ouvert des enquêtes pour faire la lumière sur ces accusations. Le responsable de la PGMOL, Howard Webb, a également fait face à des critiques concernant la gestion des officiels, après avoir récemment admis une erreur de VAR dans un match opposant Manchester United et West Ham.