OL – ASSE. L’énorme troll de Lyon après la claque administrée à Saint-Etienne chez les filles

Le match entre l’OL et l’ASSE chez les féminines c’est aussi disputé derrière les écrans.

D’aucuns diraient que dans le contexte fragile des Lyonnais (et même si désormais l’équipe des féminines n’a plus la même propriété que les garçons), c’est une échappatoire à la morosité. De façon sûre, le post est inspiré, dans le contexte de rivalité exacerbé entre les deux clubs voisins, l’OL et l’ASSE.

L’OL étrille l’ASSE 11-0 en D1 Arkema

Quelques jours après les garçons en Ligue 1, les filles des deux équipes s’affrontaient, ce week-end en championnat. Et autant le match des messieurs fut serré et disputé, autant celui des dames a été un boulevard à sens unique et l’éclatante démonstration de l’écart qu’il existe entre l’Olympique Lyonnais, le club le plus titré du foot européen, et l’AS Saint-Etienne.

« Comme souvent face à l’ASSE… »

Les Fenottes ont gagné 11-0, ce qui a valu à la personne en charge du compte X de l’équipe ce post particulièrement savoureux, montrant un chat en GIF, en train de frénétiquement pianoter sur un clavier d’ordinateur, à une cadence que l’on peut aisément deviner infernale. Et le message pour l’accompagner : « Comme souvent face à l’ASSE », supposant un community manager débordant d’activité. C’est (très) taquin, et on aime ça !