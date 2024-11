ASSE. Six ailiers libres en juin pour remplacer Ben Old

Avec Ben Old blessé, l’ASSE pourrait être contrainte de recruter un ailier cet hiver.

L’ASSE joue de malchance du côté de ses joueurs blessés. Le coach Olivier Dall’Oglio les accumule, au lendemain du derby contre Lyon, ils étaient quatre à plus ou moins longues échéances en convalescence : Anthony Briançon, Boubacar Fall, Mickaël Nadé, Thomas Monconduit et Ben Old. Ce dernier, ailier néo-zélandais de 22 ans, est l’une des belles pioches du collexctif stéphanois.

Sauf qu’il s’est blessé et qu’après avoir été touché aux ligaments et au ménisque d’un genou, il doit observer une longue période de repos, qui ne le verra pas revenir aux mieux, qu’au cours de l’hiver 2025. Son absence pourrait forcer le board stéphanois à recruter à son poste cet hiver. Mais avec les moyens limités d’un promu, c’est-à-dire que la marge de manoeuvre est minime.

Alors peut-être regarderont-ils du côté des joueurs bientôt libres, que les clubs qui les emploient lâcheront plus facilement, dans la mesure où janvier représentera pour eux une dernière occasion de tirer une indemnité sur le transfert. Un joueur en particulier, a ce profil de « pompier », qui connait parfaitement la Ligue 1, en la personne de Yann Karamoh. L’hiver dernier, le Torino l’avait prêté à Montpellier pour boucler la saison, mais le MHSC n’a finalement pas levé l’option d’achat.

Des ex ou actuels du foot français pour renforcer les Verts cet hiver

Au registre des joueurs à « piquer » chez des concurrents directs au maintien, pour à la fois se renforcer et affaiblir les rivaux, il y a d’un côté l’expérimenté Wahbi Khazri à Montpellier toujours, et d’un autre Samuel Grandsir du Havre. En Ligue 2 évolue le jeune et prometteur Tidiam Gomis (18 ans), avec le Stade Malherbe de Caen. Déjà très convoité dans l’été, son club a résisté pour le conserver. Mais il n’a pas depuis été prolongé. Quid de sa situation cet hiver ?

Sinon, le plus âgé et expérimenté Naïm Sliti, qui réalise de solides performances au Moyen Orient, au Qatar où il est désormais exilé. Et encore un profil enfin, qui comme Sliti a porté le maillot du LOSC, que celui de l’ailier néerlandais, Anwar El Ghazi. Un bémol à sa venue : il a été licencié par Mayence pour son soutien manifesté à la Palestine. Même si la justice lui depuis donné raison, il peut y avoir de la frilosité de certains club à engager un joueur aux convictions assumées et revendiquées. Surtout pour des équipes qui ont nécessité à concentrer toute leur énergie sur la course au maintien.