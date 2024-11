Son contrat signé jusqu’en 2028 fait d’Ousmane Dembélé le joueur le mieux payé de la Ligue 1.

Ne cherchez pas ailleurs qu’au Paris Saint-Germain, les 10 joueurs les mieux payés de la saison 2024-2025 ; tous défendent le même maillot du club champion de France. C’est que, bien qu’elle soit en baisse cet exercice encore, dans la lignée du précédent, et après un record historiquement battu à près de 730 millions d’euros sous Messi, Neymar et Mbappé, la masse salariale du PSG reste – et de loin -, la plus épaisse du foot français.

Que des joueurs du PSG au classement des plus hauts salaires en Ligue 1

Il faut donc gagner un salaire de base minimum (hors primes à la performance, à la signature, éthique…), de 8,4 millions, comme l’équivalent estimé de la dernière prolongation signée par le milieu international Warren Zaïre-Emery, pour intégrer le top 10 ci-dessous. Lequel est dominé d’un autre international, en la personne de l’ailier Ousmane Dembélé.

En moyenne un joueur du top 10 des plus hauts salaires de la Ligue 1 saison 2024-2025 approche les 9,7 millions d’euros brut, c’est-à-dire l’équivalent du latéral Achraf Hakimi et du défenseur central, Milan Skriniar.

Les 10 joueurs les mieux payés de la Ligue 1 saison 2024-25

Ousmane Dembélé = 13,4 M€

Lucas Hernandez = 13,2 M€

Marquinhos = 13,2 M€

Gianluigi Donnarumma = 10,2 M€

Marco Asensio = 10,2 M€

Achraf Hakimi = 9,6 M€

Milan Skriniar = 9,6 M€

Randal Kolo-Muani = 9 M€

Warren Zaïre-Emery = 8,4 M€