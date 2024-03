Indian Wells 2024: Les primes (prize money) du BNP Paribas Open 2024

Novak Djokovic sera au rendez-vous du tournoi Indian Wells 2024.

La saison des tournois de tennis sur dur printanier est lancée, et comme le veut la tradition, le BNP Paribas Open 2024 donne le coup d’envoi du Sunshine Swing aux États-Unis. Toutes les stars du tennis masculin et féminin visent à participer à ce prestigieux tournoi communément appelé Tennis Paradise. Qui veut triompher à l’Open BNP Paribas 2024 à Indian Wells doit survoler un tableau de 96 joueurs et un tournoi s’étendant sur près de deux semaines.

Indian Wells 2024 marque le début de la saison sur dur

Le tableau masculin accueillera le retour de Novak Djokovic à Indian Wells, avec l’ancien quintuple champion confirmant apparemment sa présence à ce tournoi pour la première fois depuis 2019 sur son propre site web. Djokovic devra faire face à une concurrence directe du tenant du titre Carlos Alcaraz. Rafael Nadal, triple champion dans le désert, espère récupérer plus tôt que prévu et jouer au moins une dernière fois sur cette scène avant de quitter la scène. Certains des hommes qui tenteront de remporter le Masters d’Indian Wells pour la première fois incluent Daniil Medvedev et Jannik Sinner.

Le tableau féminin est tout aussi fort, avec Iga Swiatek en tête d’affiche. Aryna Sabalenka tentera de faire mieux après avoir perdu la finale de l’année dernière face à Elena Rybakina. La championne de 2018, Naomi Osaka, jouera sur le sol américain pour la première fois depuis un certain temps. Coco Gauff et Jessica Pegula seront déterminées à bien faire devant leurs fans, et des joueuses comme Qinwen Zheng, Jelena Ostapenko et Marta Kostyuk ne peuvent être exclues après un excellent début d’année.

Un prize money augmenté à 19 M$ sur le BNP Paribas Open 2024

Les organisateurs du tournoi d’Indian Wells alloueront une dotation totale de 19 millions de dollars, en augmentation de plus de 1,4 million par rapport à l’année précédente, établissant ainsi un nouveau record pour le tournoi. Sur ce tournoi d’Indian Wells 2024, plus d’un million de dollars supplémentaires seront donc alloués pour soutenir les joueurs et joueuses participant aux qualifications ainsi que jusqu’au deuxième tour du tournoi principal.

Il s’agit d’un événement combiné ATP et WTA et l’un des rares, hors Grand Chelem, à offrir une égalité de primes entre les deux circuits. Cela signifie que chaque joueur masculin et féminin gagnera des sommes identiques à chaque tour. Cependant, la répartition des points varie entre les deux circuits dans la plupart des tours. Le tournoi garantit les 1 000 points de classement complets pour le champion et un chèque de 1 100 000 $. Pour les finalistes masculins et féminins, leur gain sera de 585 000 $, ainsi que 650 points.

Une prime de 59 100 $ pour les battus du premier tour

Les demi-finalistes empochent 325 000 $. La répartition des prix et l’attribution des points commencent au premier tour. Les joueurs qui butent dès leur premier match principal recevront chacun 10 points dans les deux compétitions et 30 050 $. Perdre au deuxième tour rapporte 42 000 $ en prix. Atteindre le troisième tour n’est pas une mince affaire, et les joueurs qui perdent à ce stade gagneront 59 100 $. Les hommes obtiendront 50 points, et les femmes recevront 65 points.

Le détail des primes est à lire ci-dessous…

Les primes du BNP Paribas Open Indian Wells 2024

Simple:

1er tour = 30 050 $

2e tour = 42 000 $

3e tour = 59 100 $

Huitième de finale = 101 000 $

Quart de finale = 185 000 $

Demi finale = 325 000 $

Finale = 585 000 $

Victoire = 1 100 000 $