Georgina Rodriguez, Victoria Beckham… Les 10 Wags les plus riches du football

Elles sont les compagnes de footballeurs les plus riches du moment.

Aussi puissantes ou presque que les hommes qu’elles accompagnent au quotidien, elles ne sont pas seulement des épouses de footballeurs mais également des femmes d’affaires, influenceuses, mannequins, ex-athlètes, chanteuses ou stars de la TV. Voilà ci-dessous les 10 Wags les plus riches du football en 2024, selon une étude du journal The Sun.

10. Rebekah Vardy = 3,5 millions d’euros

La femme de Jamie Vardy, Rebekah, 41 ans, s’est diversifiée en apparaissant dans des émissions de télé-réalité telles que « I’m A Celebrity » en 2017 et « Dancing on Ice » en 2021. Malgré certaines controverses à ce sujet, elle mène un train de vie luxueux, entre les vacances aux Émirats arabes unis et à Las Vegas.

9. Perrie Edwards = 8 millions d’euros

Perrie, 30 ans, est une pop star ultra-succès et membre de Little Mix. Elle a atteint la renommée grâce à X Factor avant la formation du groupe par Simon Cowell.Elles cumulent plus de 15 milliards de streams sur toutes les plateformes et sont l’un des groupes féminins les plus vendus au monde. Elle est la fiancée à Alex Oxlade-Chamberlain.

8. Georgina Rodriguez = 10,5 millions d’euros

Elle est, à 29 ans, la Wag la plus suivie sur les réseaux sociaux, avec 53 millions de fans. La compagne de Cristiano Ronaldo a vu sa richesse croître grâce au documentaire Netflix « I Am Georgina », ainsi qu’à des campagnes publicitaires pour Prada, Gucci et Chanel. Elle est également ambassadrice pour l’organisation Save the Children.

7. Ana Ivanovic = 15 millions d’euros

À 36 ans, Ana est mariée à la légende allemande Bastian Schweinsteiger, autrefois au Bayern Munich, puis à Manchester United. La Serbe a été numéro 1 mondiale en tennis en 2008, remportant notamment Roland-Garros cette année-là. Elle s’est retirée en 2016 après avoir avoué ne plus atteindre son niveau d’exigence.

6. Coleen Rooney = 17,5 millions d’euros

Coleen, 37 ans, a capitalisé brillamment sur le succès de son mari Wayne Rooney. Elle a raconté son histoire dans l’émission « Coleen Rooney: The Real Wagatha Story » sur Disney, mais avant cela, elle avait rédigé des chroniques, signé des contrats avec Asda et Littlewoods, et sorti un DVD d’exercices. La maman de quatre enfants a également publié plusieurs livres, dont une autobiographie.

5. Antonella Roccuzzo = 18,5 millions d’euros

Épouse du meilleur footballeur du monde, Lionel Messi, Antonella accumule également de l’argent par ses contrats de mannequin avec Adidas, Alo Yoga et Ricky Sarkany. Elle a travaillé avec la styliste Stella McCartney et est ambassadrice pour l’UNICEF.

4. Ann-Kathrin Gotze = 32,5 millions d’euros

À 33 ans, Ann-Kathrin a été candidate à « Germany’s Next Top Model » avant de devenir mannequin pour des marques comme GQ et FHM en Allemagne. Elle est désormais une influenceuse avec deux millions de followers sur Instagram, et fait la promotion de produits de beauté.

3. Anna Lewandowska = 41,7 millions d’euros

L’épouse de l’attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, 35 ans, doit sa fortune à ses compétences entrepreneuriales et à son intérêt pour le régime alimentaire et le fitness. Elle est nutritionniste depuis 2013 et propose des conseils alimentaires et des programmes d’exercices à travers un blog et un livre. Elle possède également sa propre marque alimentaire, Foods by Ann.

2. Pilar Rubio = 54,5 millions d’euros

Pilar Rubio, 45 ans, est une présentatrice de télévision espagnole et la femme de Sergio Ramos. Auparavant mannequin pour des marques de lingerie et de maillots de bain en Espagne, elle a tenté sa chance en tant qu’actrice avant de devenir mère de quatre enfants avec la légende du Real Madrid.

1. Victoria Beckham = 63,8 millions d’euros

Peut-être la plus célèbre de toutes les Wags, Victoria s’est enrichie en tant que Spice Girl.

Le groupe a dominé les années 90 avec des tubes comme « Wannabe » et « Spice Up Your Life ». Elle est désormais une créatrice de mode réputée, stylant la haute société hollywoodienne.