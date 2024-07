FC Nantes: Plus de 200M€ cumulés, l’évolution des revenus de la TV sur 10 ans

Le FC Nantes trahit des inquiétudes sur la nouvelle répartition des droits de la TV.

Il a été l’une des voix qui portent à la table des négociations de la nouvelle grille de la TV, pour les équipes de la Ligue 1. Mais il n’a pas forcément était le plus suivi. Selon L’Equipe, Waldemar Kita souhaitait une plus courte échéance sur le contrat actuel qui couple DAZN et BeIn Sports, réduite à une saison au lieu des cinq finalement conclues.

Waldemar Kita, un président impliqué sur le dossier des droits TV

L’actionnaire et président du FC Nantes trahi des inquiétudes et elles sont légitimes, car il en sera de ses propres deniers, si manque à gagner il y a à compenser. En dix ans, sur la période 2014 à 2023 et d’après les comptes officiels de la Direction nationale de contrôle et de gestion, son FC Nantes a cumulé 227,57 millions d’euros de ce seul poste de reevnus, selon nos calculs à Sportune.

Des revenus de l’audiovisuel à plus de 22 M€ en moyenne sur 10 ans

Le club jaune et vert est assez régulier sur ses recettes, avec toutefois un pic inédit dans son histoire au bilan de la saison 2022-2023, à plus de 30 millions d’euros, pour la première fois. Cela s’explique par le retour du club en coupe d’Europe, alors qualifié pour la Ligue Europa. De même que les 24,9 millions d’euros de la saison précédente, pourtant marquée par un exercice de Ligue 1 éprouvant, trouvent pour partie de justification dans la victoire en Coupe de France.

Car les chiffres compilés dans le graphique ci-dessus englobent l’intégralité des revenus de l’audiovisuel, c’est-à-dire ceux de la Ligue 1 ainsi que ceux des coupes européennes, de la Coupe de France, du Trophée des champions ou encore de la désormais finie Coupe de la Ligue.