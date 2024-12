FC Nantes, OL, Anthony Lopes. L’évolution de sa valeur en carrière sur le mercato

Un premier transfert en carrière pour Anthony Lopes, qui rejoint le FC Nantes, à 34 ans.

Il n’est jamais trop tard, sinon pour bien faire, à tout le moins changer de trajectoire. Alors que tout concourrait à penser qu’Anthony Lopes achèverait sa carrière comme il l’a commencé, avec l’Olympique Lyonnais, voilà qu’à 34 ans le gardien international portugais s’offre un premier transfert en carrière, en rejoignant le FC Nantes.

Le club de la Loire a officialisé l’information ce lundi, en donnant pour détail la durée de son contrat : 6 mois jusqu’au 30 juin 2025, plus deux saisons supplémentaires en option. Particularité de ce recrutement, Anthony Lopes arrive libre au FC Nantes, non à la condition qu’il était en fin de contrat avec l’OL mais parce que les deux parties ont convenu de résilier le bail qui les unissait.

Jusqu’à 25 M€ l’estimation la plus haute sur le mercato

C’est que depuis plusieurs mois, Anthony Lopes n’avait plus sa place dans l’effectif des Gones. Doublé qu’il était par le plus jeune (27 ans) gardien brésilien, Lucas Perri. Cette mise au ban(c) a forcément joué sur la valorisation de l’ex portier numéro un de l’Olympique Lyonnais. Cela, conjugué à l’avancée dans l’âge passé la trentaine. Ainsi, selon les estimations de la plateforme spécialisée Transfermarkt, sa cote sur le mercato est à la baisse, chronique et régulière, depuis son pic atteint en 2019, à 25 millions d’euros.

Avec toutefois un retour en forme en 2020, consécutif à l’excellent parcours de l’Olympique Lyonnais sur la scène européenne, avec une qualification du club en final four de la Ligue des champions, dans une saison singulière, marquée par la crise de la Covid. Désormais, Anthony Lopes n’est plus valorisé qu’à 1,5 millions d’euros. Mais c’est sans conséquence puisque le joueur ne sera jamais concerné par un transfert payant en carrière.