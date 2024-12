F1 2024. Classement final vs le salaire des pilotes du championnat 2024

C’en est fini d’une saison 2024 de F1 remarquable jusqu’au bout.

C’en est fini de la saison du championnat du monde F1 2024, si le suspense ne tenait déjà plus quant à l’identité du lauréat final, Max Verstappen ayant été sacré plus tôt dans cet exercice, il restait des incertitudes au départ du Grand Prix d’Abu Dhabi, dernière des 24 manches au calendrier.

L’issue sportive nous donne à Sportune l’occasion d’un dernier classement comparatif avec la grille des salaires des pilotes. Pour voir qui est à sa place, qui a s’est illustré positivement et les autres dont certains ont des regrets à nourrir. Avec déjà une première évidence qui concerne Verstappen : le champion en titre est le mieux payé et le premier à l’arrivée.

Verstappen à sa place, Piastri brille et Bottas déchante

Il n’est pas le seul le Néerlandais à l’équilibre au comparatif, c’est même globalement égalitaire, dans un ratio de plus ou moins deux, pour plus de la moitié du plateau. La bonne surprise est au crédit du rookie australien, Oscar Piastri, quatrième au classement final du championnat du monde des pilotes avec deux succès en Grand Prix. Il est vrai qu’il a tiré profit de la meilleure voiture de la grille, puisque son écurie McLaren décroche le titre chez les constructeurs.

Inversement, ça coince pour le Finlandais Valtteri Bottas qui termine sa saison – et sa probable carrière en Formule -, sur un zéro pointé en points glanés en course. Ce n’est clairement pas la fin espérée par l’ex-pilote Mercedes. Du côté des deux Français, Esteban Ocon n’a pas défendu ses chances sur ce dernier GP d’Abu Dhabi, écarté par l’écurie Alpine, mais il termine quatorzième au championnat du monde et à moins trois au ratio du salaire. C’est un peu mieux pour Pierre Gasly (-2), car en bouclant la dernière course septième, il a gagné une place au championnat.

Les chiffres des salaires indiqués dans le tableau complet en page suivante sont ceux de notre partenaire Business Book GP.

Classement final de la F1 vs le salaire des pilotes du championnat 2024

Pilote Ecurie Salaire Classement salaire Classement championnat Différence Max Verstappen Red Bull 72 M€ 1 1 = Lewis Hamilton Mercedes AMG 60 M€ 2 7 -5 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 30 M€ 3 9 -6 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 24 M€ 4 3 +1

Voir le tableau comparatif complet en page 2