Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la finale Espagne-Angleterre

Qui de l’Espagne ou de l’Angleterre va gagner l’Euro 2024 ? Question cotes, la Roja est la favorite.

C’est sans les Bleus que va se disputer ce dimanche, la finale de l’Euro 2024. Le 14 juillet, jour de la fête nationale en France, c’est bien dommage. Mais objectivement mérité que l’Espagne, cette Espagne si séduisante depuis son premier match et la gifle (3-0) administrée à la Croatie de Modric, soit au rendez-vous berlinois.

Et quoi de plus normal, aussi, que l’Angleterre se dresse face à elle ? Parce qu’elle est depuis longtemps, la grande favorite de tous les observateurs à la victoire finale, elle qui campe sur une défaite en finale du précédent Euro face à l’Italie. Elle l’est, mais ne l’est plus, nous y reviendrons en détail ci-dessous, car autant le tournoi a pointé les forces, surtout offensives, de l’Espagne du phénomène Lamine Yamal, autant elle a aussi mis en exergue une forme d’incapacité chronique de l’Angleterre à se sublimer. Qualifiée, toujours, mais sans jamais convaincre, cette équipe des Three Lions.

Espagne-Angleterre, dimanche à 21h

Plus qu’un match pour désigner le pays champion d’Europe pour les quatre prochaines années et à la veille de celui-ci, l’Espagne est donc devenue la favorite. C’est une sensation et c’est tout sauf illogique tant cette équipe est bourrée de talents et qu’elle compte des ressources, même quand elle perd des cadres, à l’instar du milieu du Barça, Pedri. Selon les cotes sur le site de paris sportif VBET, sa cote de victoire est de 2,48, contre 3,47 celle de l’Angleterre et le nul à 2,87. Pour autant, rien ne dit que la décision se fera dans les 90 minutes initiales, car le 1-1 est le score précis le plus envisagé à la cote de 4,2, devant le 1-0 pour la Roja, à 4,5. Si prolongation il y a, voire des tirs au but, c’est toujours l’Espagne qui gagne chez le bookmaker.