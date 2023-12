Qui va gagner l’Euro 2024 selon les bookmakers ?

Au jour du tirage, un oeil sur les forces en présence à l’Euro 2024 de football.

Au jour du tirage au sort de la compétition, programmé ce samedi soir à Hambourg, au pays hôte du tournoi l’Allemagne, qui va gagner l’Euro 2024 selon les bookmakers ? A si mois du début des hostilités, rien n’est encore figé. Mais déjà des nations se démarquent dans l’analyse des spécialistes. L’Angleterre et la France se démarquent, partageant le statut de favoris avec des cotes souvent identiques chez les opérateurs.

France et Angleterre sont les favoris du moment

Ces deux équipes européennes majeures semblent être les équipes à battre, avec des performances récentes solides et des équipes talentueuses. L’Allemagne, forte de son histoire, de son talent et surtout parce qu’elle reçoit le tournoi, suit de près avec des cotes à la moyenne de 6, non loin devant l’Espagne, faisant de ces deux équipes des prétendants sérieux pour la victoire finale. Les supporters peuvent s’attendre à des performances de haut niveau de la part de ces deux nations fortes du football européen.

L’Italie tenant du titre n’est qu’en lointain outsider

L’Italie et la Belgique, malgré des cotes de 16, pourraient également créer la surprise, comptant sur leur expérience et leur talent pour ébranler les favoris. Les Pays-Bas et la Croatie, bien qu’un peu plus éloignés dans les paris, ne devraient pas être sous-estimés. La compétition devrait également révéler le potentiel de pays tels que le Portugal, le Danemark et la Turquie, chacun avec des cotes variant de 8 à 66, prêts à défier les pronostics et à laisser une marque indélébile lors de cet Euro.

Qui va gagner l’Euro 2024 selon les bookmakers ?

Angleterre = cote de victoire à 3,5

France = 3,5

Allemagne = 6

Espagne = 7

Portugal = 8

Italie = 16

Belgique = 16

Pays-Bas = 16

Croatie = 33

Danemark = 33

Turquie = 66

Suisse = 66

Serbie = 66

Écosse = 80

Autriche = 80

Hongrie = 80