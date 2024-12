RC Strasbourg. Un transfert d’agent pour le coach du RCSA

L’entraîneur du RC Strasbourg Alsace, Liam Rosenior a changé d’agent.

Un transfert de club dans l’été, un autre de représentant sportif en hiver. Telle aura donc été l’année 2024 de Liam Rosenior, le technicien anglais de 40 ans passé du banc de Hull City en Angleterre, à celui du RC Strasbourg en Ligue 1 française, suit à la mise à l’écart de Patrick Vieira, durant la préparation estivale du club alsacien.

Liam Rosenior rejoint l’agence Wasserman pour l’accompagner

Liam Rosenior acte donc un nouveau changement, cette fois dans ceux qui l’épaulent au fil de sa carrière d’entraîneur, après une première de joueur chez les pros du football. Auparavant conseillé par 10Ten Football, il vient d’officialiser son transfert avec la plus grosse agence Wasserman, une entité à 360 qui accompagnent des athlètes multi-disciplinaires, mais aussi des artistes, du cinéma, de la musique ou d’autres univers.

Plusieurs joueurs de Ligue 1 lui sont aussi associés

Dans le foot, elle est notamment associée à l’actuel coach des Bleus de Chelsea, Enzo Maresca et à son rival espagnol d’Arsenal, Mikel Arteta. Et du côté des joueurs, Federico Valverde (Real Madrid), Nathan Aké, John Stones et Manuel Akanji (Manchester City), ou Teun Koopmeiner (Juventus), pour quelques-uns des plus connus, mais aussi Lamine Camara et Krépin Diatta (AS Monaco), Marshall Munetsi (Stade de Reims), Mark McKenzie (Toulouse FC) et Carlos Andrés Gómez (Stade Rennais), pour quelques-uns en Ligue 1.