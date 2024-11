Italie – France. Combien vaut la qualification aux quarts de la Ligue des Nations 2024 ?

La France verra les quarts de la Ligue des Nations. Une bonne nouvelle sportive et financière.

Qualifiés et premiers de leurs groupes. Doublé d’un succès probant (1-3) en Italie, voilà donc la performance signée de l’équipe de France ce dimanche soir, qui disputera la suite de la Ligue des nations 2024, avec un statut de premier de son groupe B à défendre et à venir contre une équipe classée deuxième. Ce sera au mois de mars 2025, soit face aux Pays-Bas, soit la Croatie ou l’Ecosse, soit le Danemark ou la Serbie.

Premiers de leur groupe les Bleus s’assurent une prime en plus en Ligue des Nations 2024

Les Bleus ont été bien inspirés de boucler leur phase de poule en tête. Sportivement d’abord, mais aussi financièrement. Car les vainqueurs de leur groupe ont un bonus de l’UEFA qui organise le format, de 2,25 millions d’euros. Une prime qui s’ajoute à celle commune à toutes les nations participantes : de 750 000 euros pour celles du groupe D, au niveau le plus bas à 2,25 millions en groupe A des Bleus de Deschamps.

Jusqu’à 10,5 M€ cumulés pour l’équipe qui remportera le tournoi de l’UEFA

Ainsi à ce stade, l’équipe de France a déjà gagné 4,5 millions d’euros de son tournoi. Disputer les quarts de finale ne vaut rien de plus dans la cagnotte. En revanche, s’ils se qualifient, les Bleus rapportent a minima 2,5 millions d’euros de plus à leur fédération, pour équivalence d’une quatrième place. Finir troisième paie 1 million de plus, et encore un de plus (soit 4,5 millions pour le finaliste). Et jusqu’à 6 millions à l’équipe vainqueur. Soit un bonus total de 10,5 millions d’euros en jeu pour les nations.