OL, OGCN. Les 15 plus gros budgets de la Ligue Europa 2024-2025

Jusqu’ici, il y a corrélation entre la performance sportive des clubs et les budgets des équipes de la Ligue Europa, saison 2024-2025.

La Ligue Europa se poursuit ce jeudi, avec la sixième des neuf journées au programme de la nouvelle poule unique. Deux clubs français la disputent, avec des ambitions d’au moins se qualifier pour les playoffs. Ne serait-ce qu’à la lecture de leurs budgets respectifs, au comparatif de ceux de leurs adversaires directs.

Si l’Olympique Lyonnais est en ballotage plutôt favorable, c’est plus compliqué pour l’OGC Nice, classé avant-dernier à l’ouverture de cette nouvelle levée. Lyon et le GYM appartiennent au top 15 des plus gros budgets du tournoi, tels que nous les avons relevés à Sportune. Ils sont des outsiders, sérieux pour ce qui concerne les Gones, à la lecture de leurs moyens financiers.

7 des 8 premiers du classement sportif sont dans le top 15 des budgets

Néanmoins se placent-ils à lointaine distance des deux clubs anglais en engagés, comme d’ailleurs toutes les autres formations de cette Ligue Europa. La très riche Premier League est sans rivale sur le Vieux Continent, à l’exception des quelques grosses cylindrées des championnats voisins. Dans l’élite du football anglais, avoir un budget d’au moins 100 millions d’euros est un minimum, ou presque, pour toutes les équipes.

Au classement sportif actuel, sept des huit premiers clubs, c’est-à-dire ceux qui occupent les places d’une qualification directe, intègrent le top 15 des plus gros budgets. Il y a donc corrélation entre le poids économique et les performances sur le rectangle vert. Seul le club belge Anderlecht déjoue les pronostics. A voir sur la longueur s’il pourra tenir le rythme.

Les 10 plus gros budgets de la Ligue Europa 2024-2025

1. Manchester United = 780 M€

2. Tottenham 665 M€

3. AS Roma = 320 M€

4. Eintracht Francfort = 310 M€

5. Olympique Lyonnais 240 M€

6. Ajax = 185 M€

7. TSG Hoffenheim = 178 M€

8. Lazio = 175 M€

9. FC Porto = 180 M€

10. Real Sociedad = 170 M€

11. Nice = 150 M€

12. Rangers = 135 M€

13. Athletic Club = 120 M€

14. Fenerbahçe = 120 M€

15. Galatasaray = 105 M€