Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 6e journée (Groupe A et B)

La pression s’intensifie sur les pelouses de l’Euro. De premiers qualifiés sont possibles ce mercredi.

La pression s’intensifie à compter de ce mercredi à l’Euro 2024 qui voit débuter le 6e jour de compétition et la 2e journée de la phase de groupes pour les équipes engagées. Elle peut déjà être décisive sur la qualification ou inversement une élimination prématurée.

A l’exemple du premier match au programme, que celui qui oppose la Croatie à l’Albanie, deux pays battus pour leur entrée dans la compétition, respectivement (et lourdement) face à l’Espagne (3-0), et l’Italie (2-1). Si cette rencontre débouche sur une défaite, il en sera alors terminé des chances du pays battu de se qualifier.

Au contraire, l’Allemagne, après sa parfaite entrée en matière face à l’Ecosse peut valider sa qualification en dominant la Hongrie de même que la Suisse si elle confirme son succès initial et qu’elle bat l’Ecosse.

Croatie – Albanie (15h) : les cotes de ce match du groupe B

C’est une première historique entre les deux nations qui jouent, tel que nous l’avons dit plus haut, leur suite dans la compétition. C’est surtout vrai pour la Croatie et la dernière chance pour le Ballon d’or Luka Modric d’aller loin dans une compétition internationale sous le maillot à damier. Sèchement battue par l’Espagne, la Croatie n’a plus le choix que de gagner, d’abord contre l’Albanie et de confirmer face à l’Italie, tenante du titre à l’Euro. Autant dire que la situation est bien mal embarquée mais les vic-champions du monde de 2018 sont largement favoris face à l’Albanie, auteur d’une performance remarquée d’entrée : elle a inscrit, après 23 secondes face à l’Italie, le but le plus rapide de l’histoire de l’Euro. Une performance qui marquera positivement son tournoi quelle qu’en soit son issue dans ce groupe B dit « de la mort ». Sur VBET les cotes plaident évidemment au bénéfice de la Croatie : elle gagne à 1,5 contre un, concède le nul à 4,2 et s’incline à 7,1.

Notre pronostic :

Victoire de la Croatie

Allemagne – Hongrie (18h) : les cotes de ce match du groupe A

Ils avaient la pression les Allemands, vendredi en ouverture du tournoi. Alors que toute l’Europe du football avait les yeux braqués sur elle, la Nationalmannschaft a plus que bien tenu son rang en étrillant l’Ecosse 5 à 1. Ce premier succès non seulement la rassure dans l’optique de la qualification, mais confirme également son statut de favori du tournoi. Charge à elle de confirmer face à la Hongrie qui, pour sa part, n’a plus d’autre choix que de gagner, pour ne pas être prématurément éliminée. Pas sûre toutefois qu’elle en est les moyens, le prouvent les cotes de VBET : 1,25 la victoire de l’Allemagne et 12 celle de la Hongrie. Le match nul est à 6.

Notre pronostic :

Victoire de l’Allemagne

Ecosse – Suisse (21h) : les cotes de ce match du groupe A

Brave mais trop limitée cette équipe d’Ecosse, en dépit d’une envie débordante et d’un très fort soutien populaire des siens présents en Allemagne, elle a montré toutes ses limites au premier match du tournoi. Et ce n’est pas la seule confrontation face à la Suisse perdue en 2006, 3-1, qui va rassurer le pays au Chardon. Les Suisses ont l’occasion dès ce mercredi de composter leur billet pour la suite de la compétition et ils ne comptent pas manquer cette occasion. La Suisse qui gagne vaut une cote de 1, 83, si c’est l’Ecosse, cela paie 4,4 fois la mise et le nul est à 3,6.

Notre pronostic :

Victoire de la Suisse