Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 3e journée (Groupe D et C)

Désignée en favorite de l’Euro 2024, l’Angleterre de Jude Bellingham débute son tournoi ce dimanche.

Troisième journée à l’Euro 2024 ce lundi 16 juin et l’occasion, enfin, de savoir à quel point la nation anglaise est aussi forte qu’annoncée, puisque c’est elle la première favorite à la victoire finale. Elle l’est notamment dans les cotes sur Vbet.

Pour son entrée en matière, elle devra affronter la Serbie, en ayant déjà connaissance des performances de ses futurs adversaires slovènes et danois, qui s’opposent plus tôt en fin d’après-midi pour le compte du groupe C.

Ce lundi doit aussi se disputer un premier match du groupe D entre la Pologne et les Pays-Bas, deux pays qui se frotteront ensuite à notre équipe de France, pour espérer se qualifier plus tard en huitièmes de finale.

Pologne – Pays-Bas (15h) : les cotes de ce match du groupe D

Forcément un match particulier pour les supporters de l’équipe de France que ce choc entre la Pologne et les Pays-Bas qui ouvrent les hostilités dans le groupe D. Les Néerlandais sont les principaux outsiders des Bleus dans ce groupe et plus largement, dans la liste des prétendants à la victoire finale de l’Euro. 15 est la cote des Pays-Bas vainqueurs de la compétition, le 14 juillet. Face à la Pologne, les partenaires de Memphis Depay sont logiquement favoris. De surcroît depuis les matchs amicaux disputés par la Pologne, se sont blessés tour à tour Arkadiusz Milik, forfait pour tout le tournoi et Robert Lewandoswski, absent contre les Pays-Bas et incertain pour la suite. Les cotes du match sur Vbet sont : 1,63 pour la victoire des Pays-Bas, 5,1 celle de la Pologne et 3,82 le nul.

Notre pronostic :

Victoire des Pays-Bas

Slovénie – Danemark (18h) : les cotes de ce match du groupe C

Derrière l’Angleterre, a priori intouchable dans ce groupe C, les places seront chères pour la deuxième place qualificative. Ce match entre la Slovénie et le Danemark peut déjà être un tournant pour l’une ou l’autre des deux nations. Le hasard du tirage au sort veut que les deux nations se retrouvent après en avoir déjà décousu l’une face à l’autre en phase de qualification à cet Euro 2024. C’est le Danemark qui a pris l’avantage en s’imposant 2-1 chez lui, après avoir concédé le nul (1-1) en Slovénie. Sur Vbet les Danois sont favoris et vainqueurs à 1,71. Le nul paie 3,53 fois la mise et la victoire Slovène est à 5.

Notre pronostic :

Macth nul

Serbie – Angleterre (21h) : les cotes de ce match du groupe C

D’entrée dans le vif du sujet la Serbie, qui affronte le premier favori à la victoire de cet Euro 2024. Trente-troisième nation au classement FIFA, la Serbie n’a pas grand-chose à perdre, c’est peut-être ce qui peut la rendre dangereuse face à une Angleterre en manque de référence depuis 1966 et son dernier titre international. Mais pas en manque de talents, portée par un Jude Bellingham en état de grâce, qui vient de soulever la première Ligue des champions à son palmarès. Au-delà de l’enjeu collectif, il y a pour le meneur du Real Madrid des intérêts individuels avec la possibilité de remporter le Ballon d’or au bout de la saison. S’il gagne l’Euro avec son pays, il n’y aura probablement pas débat. Evidemment que les Three Lions sont favoris des cotes, Vbet les donne vainqueur à 1,44, tandis que la victoire Serbe est à 6,9 et 4,33 le nul.

Notre pronostic :

Victoire de l’Angleterre