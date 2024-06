Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 2e journée (Groupe A et B)

Après les débuts en fanfare de la veille et le large succès (5-1) de l’Allemagne sur l’Ecosse, l’Euro 2024 se poursuit avec trois matchs au programme ce samedi.

Après la mise en bouche de la veille, l’Euro 2024 de football rentre pleinement dans le vif du sujet avec une première journée à trois matchs entre la suite et la fin de la première journée du groupe et le groupe B en supplément.

Trois matchs au programme donc, dont un alléchant Espagne – Croatie qui sera l’affiche à suivre ce samedi 15 juin à partir de 18h. Le groupe B est sûrement le plus indécis de cette première partie du championnat d’Europe des nations. Tous les points vont compter pour l’Espagne, l’Italie et la Croatie, sachant que l’Albanie est un ton en-dessous.

Hongrie – Suisse (15h) : les cotes de ce match du groupe A

Historiquement, l’avantage est largement au bénéfice de la Hongrie qui a dominé 30 fois la Natie pour 11 succès des Suisses et 5 matchs nuls, parce qu’au siècle dernier la Hongrie fut longtemps une nation redoutable du football, celle d’un certain Ferenc Puskás, notamment. Mais au 21 e siècle le rapport de force a largement basculé. Trois fois les deux pays se sont affrontés, trois fois la Suisse a gagné ; la dernière fois en 2017, assez largement sur le score de 5 buts à 2 à Bâle, en éliminatoires du Mondial 2018.

C’est d’ailleurs elle la favorite de ce match, sur Vbet sa victoire est cotée à 1,97, le match nul est à 2,86 et le succès hongrois à 3,1.

Notre pronostic :

Victoire de la Suisse

Espagne – Croatie (18h) : les cotes de ce match du groupe B

C’est presque devenu un classique de la dernière décennie. Plus exactement depuis 2012, Espagne et Croatie ont disputé six rencontres l’une face à l’autre et la Roja en gagné quatre contre deux à son adversaire. Sur le papier l’affrontement s’annonce serré entre une Espagne désignée en outsider à la victoire finale et la Croatie du Ballon d’or Luka Modric, souvent placé idéalement ; deuxième du Mondial 2018 en Russie et troisième en suivant de celui au Qatar.

Les cotes sur Vbet sont flatteuses pour l’Espagne qui est donnée vainqueur à 1,91, quand la victoire de la Croatie est à 3,91 et le nul à 3,15. L’écart sera-t-il aussi grand sur le rectangle vert ?

Notre pronostic :

Match nul

Italie – Albanie (21h) : les cotes de ce match du groupe B

C’est à cet instant précis, à compter du coup d’envoi programmé à 21h, que le pays tenant du titre remettra officiellement en jeu son trophée à l’Euro. Dans son malheur d’être versée dans le groupe B de « la mort », l’Italie a l’avantage d’un début plus en douceur face à l’adversaire réputé le plus faible qu’est l’Albanie. Sans faire injure à la 64e nation au classement FIFA, cette équipe ne joue pas au même niveau que ses adversaires. Et comme, tel qu’on l’a dit, tous les points vont compter double dans ce groupe, elle devra s’employer plus que de raison pour espérer sinon se qualifier, a minima ne pas partir « fanny » de son tournoi allemand.

Naturellement l’Italie est largement favorite des cotes sur Vbet. Elle gagne à 1,28, le nul est à 3,86 et la victoire albanaise est cotée à 7,2.

Notre pronostic :

Victoire de l’Italie