Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 13e journée (Groupe E et F)

La 13e journée de compétition est aussi la dernière de la phase de groupes à l’Euro 2024 de football.

C’est un groupe pour l’histoire. Le E, celui de la Slovaquie, de la Roumanie, de l’Ukraine et de la Belgique, toutes à égalité de points (3), avant de disputer le dernier match. Dans l’histoire de l’Euro de football, c’est une situation inédite. Et en même temps excitante puisque tous les scénarios sont possibles dans la dernière ligne droite. C’est dans ce groupe que se trouve le futur adversaire des Bleus.

Les choses sont en revanche plus claires dans l’autre groupe du jour que le F du Portugal déjà qualifié et de la Turquie, en ballotage plutôt favorable. A propos d’histoire quand même, celle qu’écrit la Géorgie de l’attaquant du FC Metz, George Mikautadze et du sélectionneur français Willy Sagnol est remarquable. Et ça n’est peut-être pas fini…

Slovaquie – Roumanie (18h) : les cotes de ce match du groupe E

Vers une qualification historique de la Slovaquie ou de la Roumanie en huitièmes de finale de l’Euro ? Tout est possible pour ces deux nations qui se sont opposées deux fois dans les années 2000, pour autant de matchs nuls. Vers un « jamais deux sans trois », tel que le dit l’adage ? Cela pourrait alors ne pas être un si mauvais résultat pour les deux équipes, suivant la performance de l’Ukraine face à la Belgique, puisque les 4 meilleurs troisièmes se qualifieront pour la suite. Fait assez rare pour être souligné, c’est justement un match nul qui domine les cotes de VBET : 2,03 le partage des points, contre 3,79 la victoire roumaine et 3,08 celle de la Slovaquie.

Notre pronostic :

Match nul

Ukraine – Belgique (18h) : les cotes de ce match du groupe E

Passée proche d’une sortie prématurée de l’Euro après sa défaite initiale face à la Slovénie, voilà que la Belgique brigue désormais et la qualification pour la suite, et la première phase de son groupe. Cela passe par un succès sur l’Ukraine qui défend exactement les mêmes objectifs. C’est dire s’il y a de l’enjeu dans cet autre ultime match du groupe E. Les Diables Rouges sont logiquement les favoris des cotes sur VBET, donnés vainqueurs à 1,63 contre 4,8 le succès de l’Ukraine et 3,88 le nul.

Notre pronostic :

Victoire de la Belgique

République Tchèque – Turquie (21h) : les cotes de ce match du groupe F

Un nul suffit au bonheur des Turcs, quand les Tchèques ont nécessité à gagner : voilà le résumé de l’enjeu de cette ultime opposition du groupe F et la dernière de la phase de groupes, en même temps que se dispute Géorgie – Portugal. Tous les scénarios sont encore possibles et les deux équipes ont montré autant de qualités que de largesses, notamment défensives. C’est particulièrement serré niveau cotes sur VBET avec une victoire de la République Tchèque à 2,39, celle de la Turquie à 2,89 et le match nul à 3,27.

Notre pronostic :

Match nul

Géorgie – Portugal (21h) : les cotes de ce match du groupe F

Elle est déjà dans son histoire après avoir marqué contre la Turquie, puis tenu en échec la République Tchèque, la Géorgie a déjà réussi son Euro et elle ne fait aucun complexe à l’heure d’affronter le Portugal et son maître à jouer Cristiano Ronaldo. La penser capable de bousculer son adversaire tient plutôt du fantasme, mais avec l’attaque de feu symbolisée par le duo Mikautadze/Kvaratskhelia, elle a les armes pour forcer la décision. Les cotes sur le site de paris sportif VBET sont toutefois très nuancées, elles pensent que la Géorgie peut gagner à 6,6 contre un, quand la victoire du Portugal cote à 1,37 et le partage des points est à 5,5 contre un.

Notre pronostic :

Victoire du Portugal