Euro 2024: Paris sportifs et cotes de la 12e journée (Groupe C et D)

Fin de la phase de groupes pour les Bleus à l’Euro 2024 qui affrontent la Pologne déjà éliminée.

Le hasard du calendrier a voulu que la France et l’Angleterre, respectivement deuxième et premier des favoris à la victoire finale dans cet Euro 2024, se produisent le même jour, ce mardi 25 juin.

Les Bleus ouvriront le bal face à la Pologne, qu’ils vont tenter de dominer tout en faisant un meilleur résultat que les Pays-Bas opposés en même temps à l’Autriche. Il en va d’abord de la qualification pour les huitièmes de finale du tournoi, mais aussi pour la première place.

L’horizon est plus ouvert pour l’Angleterre qui pourrait se contenter d’un nul contre la Slovénie pour s’assurer de la victoire finale dans son groupe C. Derrière elle, par contre, c’est plus incertain.

Pays-Bas – Autriche (18h) : les cotes de ce match du groupe D

Relancée par son succès sur la Pologne, l’Autriche peut encore entrevoir la phase finale de l’Euro 2024, mais elle devra pour se faire déjouer les statistiques de l’histoire de ses confrontations face aux Pays-Bas. Six fois les deux nations en ont décousu au 21e siècle et six fois les Orange l’ont emporté. Ils seront encore les favoris des cotes sur VBET : victoire des Pays-Bas à 2,2, de l’Autriche à 3,5 et match nul à 2,95.

Notre pronostic :

Match nul

France – Pologne (18h) : les cotes de ce match du groupe D

Avec Kylian Mbappé ? Et si oui sous quelles dispositions sera le capitaine des Bleus ? C’est l’une des questions qui entourent le face à face de la France et de la Pologne, sachant que le camp d’en face a les mêmes interrogations avec Robert Lewandowski. A cette différence près que, déjà certaine d’être éliminée, la Pologne va pouvoir jouer totalement libérée. Cela n’en fait pas pour autant une favorite des cotes sur VBET, puisque la victoire française est à 1,26 contre… 9,8 celle de la Pologne. Et entre il y a le nul coté à 5,4.

Notre pronostic :

Victoire de la France

Angleterre – Slovénie (21h) : les cotes de ce match du groupe C

Pas bien plus efficace que l’équipe de France jusqu’ici, avec laquelle elle est l’autre grande favorite de cet Euro, l’Angleterre n’en est pas moins en ballotage très favorable dans la quête d’une qualification aux huitièmes de finale de l’Euro 2024. Elle boucle cette première phase de groupe face à la Slovénie, l’équipe réputée la plus faible bien qu’elle n’ait pas encore perdu un seul match dans son tournoi. Elle n’a pas gagné non plus. Un autre nul pourrait lui être salutaire, au bénéfice des meilleurs troisièmes qualifiés, puisqu’elle ne peut plus désormais terminer deuxième de ce groupe C. C’est très hypothétique car sur le site de paris sportif VBET, le nul est coté à 4,4, la victoire slovène à 8,9 et le succès de l’Angleterre est ce qu’il y a de plus sûr, à 1,35.

Notre pronostic :

Victoire de l’Angleterre

Danemark – Serbie (21h) : les cotes de ce match du groupe C

Comme la Slovénie, le Danemark avance à coup de nuls dans cet Euro. Le champion de l’édition 1992 serait bien inspiré de gagner pour avancer plus loin dans la compétition, mais la Serbie a la même nécessité pour ne pas être définitivement écartée. Ce sera la troisième confrontation récente entre les deux pays, les Danois les ont toutes gagnées. Ils sont aussi les favoris des cotes VBET : 2,11 leur victoire, 3,16 celle des Serbes et 3,45 le nul.

Notre pronostic :

Victoire du Danemark