Euro 2024: Comment les sponsors des Bleus réagissent à l’élimination

L’élimination de la France à l’Euro 2024 est (aussi) un coup dur pour ses sponsors, si proche du titre.

C’est une désillusion pour toute une nation, elle l’est surtout pour eux, les commanditaires de la Fédération française de football (FFF), qui paient pour s’adosser à l’équipe de France. La défaite concédée ce mardi soir face à l’Espagne (2-1), marque la fin des Bleus au stade des demi-finales de l’Euro 2024 de football.

Des sponsors pour majorité silencieuse après la défaite à l’Euro

Ce mercredi matin, la majorité est silencieuse, pour la plupart des sponsors concernés, il n’y a pas eu de communication dans ce moment d’échec. Mais quelques marques ont réagi de différentes manières. Sur Linkedin, le groupe Intersport remercie l’équipe de France pour l’ensemble de son oeuvre, et dit avoir hâte de la retrouver pour ses prochaines échéances.

Volkswagen numéro un sur la punchline

En story, Intermarché prend le partie du soutien en toutes circonstances, dans les bons comme les plus douloureux instants. C’est aussi le fonds du message du constructeur Volkswagen qui est de tous le plus prompt à communiquer avec l’humour et la dérision qui caractérise ses campagnes promotionnelles. « On vit ensemble, on rentre ensemble », dit le slogan qui paraphrase une vieille devise des Bleus : « On vit ensemble, on meurt ensemble ».