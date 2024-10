Basket. Emirates dévoile un Airbus A380 aux couleurs de la NBA

Un Airbus A 380 pensé pour célébrer le partenariat de la compagnie Emirates avec la NBA.

À l’occasion du lancement de la saison 2024-2025 de la NBA, Emirates ouvre les festivités en dévoilant un Airbus A380 revêtu d’une livrée spéciale aux couleurs de la célèbre ligue de basketball. Ce design vient célébrer le partenariat noué depuis le mois de février, la compagnie aérienne des Émirats arabes unis et la NBA, renforçant ainsi son rôle de sponsor officiel de la ligue et de l’Emirates NBA Cup, un tournoi qui se déroulera durant la saison régulière.

Ce nouvel Airbus A380 arbore un dégradé bleu sur l’ensemble du fuselage, tandis que la queue de l’appareil conserve la traditionnelle bannière des Émirats arabes unis. L’inscription dorée « Emirates » a été remplacée par un rouge vif, associé au logo de la NBA et une illustration dynamique d’un ballon rebondissant sur la carlingue. Même les moteurs ont été transformés, avec des coques rouges ornées de la calligraphie blanche du logo Emirates.

Emirates célèbre son sponsoring avec une livrée spéciale aux couleurs de la NBA

La transformation, qui a duré 24 jours, a été réalisée par les équipes spécialisées du centre de maintenance d’Emirates, sans que le numéro de l’avion ne soit révélé. Cette livrée marque un jalon symbolique dans la relation entre Emirates et la NBA, tout en étant une vitrine volante du sport et de la marque à travers le monde.

Au-delà de l’esthétique extérieure, Emirates propose également une immersion totale dans l’univers de la NBA à bord de ses vols. Les passagers voyageant entre le 1er novembre et le 17 décembre 2024 vers les États-Unis ou le Canada pourront profiter d’une gamme de produits et services dédiés à la NBA. Parmi les offres : des repose-têtes à l’effigie de la ligue, des sous-verres personnalisés, ainsi qu’un menu inspiré par le basketball, disponible dans toutes les classes. Même les salons VIP de certains aéroports, dont Dubaï, New York et Los Angeles, seront décorés pour l’occasion.

En tant que sponsor titre de la première édition de l’Emirates NBA Cup, la compagnie aérienne réaffirme son engagement auprès de la NBA et de ses fans à travers le monde. « Nous sommes fiers d’être le partenaire aérien global officiel de la NBA et de sponsoriser l’Emirates NBA Cup. Cette nouvelle livrée célèbre notre partenariat autour du basketball, un sport qui rassemble les foules à travers les continents« , a déclaré Boutros Boutros, Vice-président exécutif de la communication et du marketing chez Emirates.