Droits TV. Combien les clubs se partagent-ils vraiment en Ligue 1 ?

Une fois toutes les taxes et charges retirées, le pot que se partagent les clubs de la Ligue des diffuseurs TV est réduit à presque peau de chagin.

Sur le papier, la mariée n’est déjà pas très belle : un contrat de cinq ans pour la période 2024-2029 à 540 millions d’euros de droits domestiques annuels de deux diffuseurs (DAZN pour le principal et BeIn Sports en secondaire), plus 120 millions supplémentaires de l’internationale pour diffuser la Ligue 1. C’est loin du milliard espéré au lancement de l’appel d’offre par la Ligue de football professionnel (LFP), il y a un an tout pile, en octobre 2023.

Loin du milliard envisagé il y a un an

A l’arrivée, l’opération a un léger goût de déception, voire d’aigreur pour les patrons des dix-huit clubs de l’élite du football français. Leur championnat est loin de soutenir la comparaison comptable des proches voisins européens (3,7 milliards d’euros que se partagent les clubs de Premier League, 1,7 milliard ceux de la Liga, ou 1,5 milliard en Bundesliga), mais de surcroît, après retrait des taxes, des charges et autres créances, le partage du port est réduit à la portion congrue.

En premier lieu, 13 % des droits TV sont récupérés par CVC, partenaire financier de la LFP, pour son apport en capital. À cela s’ajoutent 5 % de la taxe Buffet, 2,5 % pour la Fédération Française de Football (FFF), ainsi que diverses contributions aux syndicats des joueurs, des entraîneurs, des clubs et des arbitres. De plus, une partie des revenus est reversée à la Ligue 2, et la Ligue doit également couvrir le remboursement de 7,3 millions d’euros lié au financement de son nouveau siège, ainsi que ses coûts de fonctionnement, incluant notamment le salaire de son président.

Il n’en revient que la moitié aux clubs de la Ligue 1

Ainsi, sur les 660 millions d’euros brut du départ, le montant restant à partager entre les clubs de Ligue 1 oscille entre 300 et 350 millions d’euros par an. Et rien ne peut garantir que le pire n’est pas à venir, si DAZN exerce sa clause de retrait d’ici un an, au terme de l’année 2025, comme l’autorise à la plateforme britannique le contrat, au cas où elle ne parviendrait pas à réunir 1,5 millions d’abonnés. Selon les estimations de L’Equipe ce samedi 12 octobre, elle en compterait le tiers.