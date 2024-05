Doumbé – Willis : un retour en grande pompe pour Doumbé

C’était soir de MMA vendredi à l’Accor Arena.

Quelques mois après sa défaite controversée lors de son célèbre combat contre Baki (Baysangur Chamsoudinov), Cédric Doumbé a fait son grand retour face à Jaleel Willis, le 17 mai 2024. Ce magnifique combat qui s’est clôturé en moins d’un round a permis au français de faire un retour triomphal sur le devant de la scène.

Rappelons que Doumbé revenait d’une défaite due à une écharde qui s’était plantée dans son orteil, et que ses appels à l’arbitre pour la faire retirer avaient fait arrêter le combat. Après cette défaite qui n’en était pas vraiment une, le public attendait le retour de Cédric Doumbé avec impatience pour voir sa performance et parier sur sa victoire sur un casino en ligne.

Doumbé fait le show avant le combat

Pour ceux qui ne connaissent pas Doumbé, le moins qu’on puisse dire est que c’est un combattant à l’esprit taquin qui sait attiser la passion des supporters de sports de combat avant une rencontre. Habitué du “trash talk” à l’américaine, le combattant français va même jusqu’à provoquer ses adversaires en se mettant en scène dans des sketches, ou en allant directement à la rencontre de ses opposants avant une rencontre. Cela n’est pas de l’esbroufe gratuite, mais une véritable stratégie comme pourrait le faire un joueur de poker ou bien de roulette en ligne.

On se souvient notamment de l’épisode du fameux matelas, où Cédric Doumbé avait fait livrer un matelas à Jordan Zebo avant leur combat, en lui affirmant qu’il allait le mettre K.O dès le premier round. Lors du combat contre Willis, Cédric Doumbé s’est contenté de débarquer sur le ring avant le combat, faisant mine d’aspirer d’éventuelles épines ou échardes présentes sur le sol avec un petit aspirateur. Pour rappel, le mot “écharde” avait explosé sur Google suite à l’abandon forcé de Doumbé, car il avait une écharde dans le pied pendant son précédent combat face à Baki.

Un magnifique TKO au premier round

Avant le combat, les deux adversaires ont chacun annoncé leur stratégie et s’y sont tenus. Willis a affirmé qu’il allait plonger dans les jambes de Doumbé dès le début du combat pour essayer de l’amener au sol. Doumbé quant à lui, a déclaré qu’il allait chercher à miser sur le striking debout, en évitant les amenées au sol. Le plus étonnant dans tout ça est que les deux combattants n’avaient pas bluffé et ont vraiment mis leurs plans respectifs à exécution lors de cette rencontre.

Dès le début du combat, chose promise, chose due, Willis cherche à amener Doumbé au sol. Imperturbable, celui-ci se défend de façon admirable et force son opposant à se livrer à un combat debout. Dans un style très téméraire, les deux combattants se sont livrés à une véritable guerre. Cédric Doumbé s’est rapidement imposé au cours de ces échanges, faisant pleuvoir une pluie de coups sur Willis, sans en encaisser à son tour. Avant la fin du premier round, l’arbitre interrompt le combat et le verdict tombe, c’est une victoire par KO technique (TKO) pour Doumbé.

Quelle est la suite pour Cédric Doumbé ?

Pour l’instant, personne ne sait qui sera le prochain adversaire de Cédric Doumbé mais plusieurs pistes semblent se dessiner. Il semblerait que l’ancien Champion UFC Anthony Pettis ait envie de se mesurer à Doumbé et que l’événement pourrait se dérouler à Paris. Une chose est sûre, le public attend une revanche contre Baysangur Chamsoudinov aka Baki. Même si cette revanche ne semble pas être prévue pour le moment, c’est ce que le public réclame.