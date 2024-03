Doumbé – Baki: La recherche « écharde » explose sur Google depuis le combat

« A l’insu de son plein grès » comme dirait l’autre, Cédric Doumbé a fait exploser les recherches Google associées au mot « écharde ».

Un peu moins d’une semaine après l’affrontement, ne reste surtout du combat de Cédric Doumbé et Baysangur « Baki » Chamsoudinov qu’une histoire d’écharde qui a contraint le premier à la défaite ; même si l’intéressé réfute cette idée. Parce qu’il s’est plaint d’une écharde à un orteil, Cédric Doumbé a en effet été contraint à l’abandon, par l’arbitre de ce duel orchestré par l’organisation PFL.

L’écharde de Doumbé affole les recherches sur Google

Depuis, « The Best » est le centre de nombreux commentaires et la plupart l’associe au mot « écharde » qui a soudainement gagné en popularité. Sur Google, tel que nous l’avons observé sur Sportune, les recherches associées au terme ont explosé ces jours derniers. Particulièrement, sur cette semaine qui suit le combat, en Île-de-Frances qui devance la région Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Comment retirer une écharde sous la peau » est une question souvent posée

« écharde Doumbe » ainsi orthographié est la requête la plus fréquemment formulée et dans le top 20 se glissent des termes plus approximatifs tels que « écharpe », ou la traduction de « écharde en anglais ». Est aussi demandé au moteur de recherche « comment retirer une écharde sous la peau », une question qui, à l’avenir, pourrait servir à Cédric Doumbé !