Mike Tyson ou Jake Paul, qui est le plus riche ?

Jake Paul et Mike Tyson s’affrontent cette nuit au Texas.

La cloche va bientôt sonner pour l’un des affrontements les plus improbables et médiatisés de l’histoire récente de la boxe. Mike Tyson, légende incontestée des poids lourds, remonte sur le ring face à Jake Paul, YouTubeur devenu boxeur professionnel. Le combat, prévu au stade AT&T d’Arlington, Texas, promet une nuit mémorable, avec plus de 80 000 spectateurs attendus et une diffusion mondiale en direct sur Netflix.

D’un côté, Mike Tyson, 58 ans, dont la carrière légendaire a marqué les années 80 et 90. Son dernier combat professionnel remonte à 2005, mais l’ancien champion du monde s’est depuis reconverti en homme d’affaires, notamment grâce à son entreprise de cannabis, Tyson Ranch. De l’autre, Jake Paul, 27 ans, qui affiche un palmarès respectable de 10 victoires pour une seule défaite. Bien que critiqué pour son parcours atypique, il a su attirer l’attention du public grâce à sa personnalité exubérante et ses millions de fans sur les réseaux sociaux.

Jake Paul vainqueur de Mike Tyson sur l’estimation des fortunes

Si le combat sera intense sur le ring, le duel se joue aussi sur le terrain financier. Selon les estimations du Daily Record, Jake Paul affiche une fortune personnelle d’environ 75 millions d’euros, accumulée grâce à ses combats, ses vidéos YouTube et ses diverses entreprises. En 2021, il aurait empoché 40 millions d’euros grâce à la boxe. Mike Tyson, autrefois milliardaire, a connu des revers financiers spectaculaires et une banqueroute déclarée en 2003, mais il a reconstruit une partie de sa fortune avec des revenus mensuels estimés à 500 000 dollars grâce à Tyson Ranch. Aujourd’hui, sa fortune serait évaluée à environ 10 millions d’euros.

Le combat devrait rapporter gros aux deux adversaires : un pactole de 80 millions de dollars est en jeu. Jake Paul pourrait empocher 40 millions pour sa seule participation, tandis que Mike Tyson, moins motivé par l’argent, devrait toucher environ 20 millions. « Ce n’est pas pour l’argent, mais pour la gloire », a affirmé Tyson, fidèle à son esprit de combattant. En choisissant de diffuser ce combat en exclusivité, Netflix fait une entrée remarquée dans le monde du sport en direct. Un choix stratégique qui pourrait révolutionner la manière dont les événements sportifs sont consommés à l’avenir.

Le rendez-vous est pris pour la nuit du 16 au 17 novembre. Ce choc des générations et des styles sera-t-il un simple spectacle ou une vraie surprise sportive ? Réponse sur le ring.