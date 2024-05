De Nantes à l’OM l’évolution du salaire de Veretout en carrière

Jordan Veretout cumule un peu plus de 30 M€ de salaires estimés au cours de sa carrière.

S’il est aujourd’hui un footballeur confirmé, international français et l’un des joueurs les mieux payés de l’OM, sous contrat jusqu’en 2025, Jordan Veretout a commencé par le bas, comme tout footballeur en herbe qui se respecte. Pour lui, tout a débuté sous le maillot du FC Nantes, le club qui l’a formé sur la fin et qui l’a propulsé dans le grand bain.

Jordan Veretout a débuté sa carrière avec le FC Nantes

Prolongé une dernière fois en 2014 jusqu’en 2017, le milieu de terrain axial a été à cette occasion augmenté à près de 45 000 euros brut annuels. Il n’ira pas au bout de son contrat car l’Angleterre et Aston Villa le convoitent. Un an et puis s’en va en prêt à l’AS Saint-Etienne. Jordan Veretout sera très proche de s’engager définitivement avec les Verts mais en dernier ressort, il quitte le Forez pour traverser les Alpes.

Sa carrière s’accélère en Italie et se poursuit désormais à l’OM

C’est là que sa carrière va prendre un véritable essor. A Florence d’abord, mais surtout à la Roma qui n’hésite pas à investir 17,5 millions d’euros pour le recruter en 2020, dans une période alors de forte incertitude avec la crise de la Covid. Soudainement le salaire de Jordan Veretout progressera de l’équivalence de 1,6 millions d’euros brut annuels, moins les primes, à 5,3 millions.

Puis six millions comme l’équivalent qu’il en gagne désormais du côté de l’Olympique de Marseille. La suite, on la connait…

L’évolution du salaire de Jordan Veretout du FC Nantes à l’OM