ASSE. Une indemnité payée à Brann pour le transfert de Horneland ?

D’après la télé norvégienne, l’ASSE s’est acquitté du paiement d’une indemnité pour faire venir Eirik Horneland. – @ASSE

Il était libre, l’entraîneur norvégien Eirik Horneland, quand il s’est officiellement engagé avec l’AS Saint-Etienne le 20 décembre. Il avait résilié son contrat qui le liait au club de Brann quelque semaine auparavant. Libre, mais pas forcément gratuit pour les Verts, qui auraient payé une indemnité pour le recruter.

Horneland était libre mais pas forcément gratuit

C’est ce qu’affirme TV2, l’une des chaînes nationales de la télévision norvégienne. Que pour enrôler le technicien et son adjoint, Hassan El Fakiri, l’ASSE s’est acquitté de la somme de 2,7 millions de couronnes norvégiennes. C’est-à-dire qu’au cours monétaire actuel cela représente l’équivalent de 230 000 euros.

Un contrat signé jusqu’en 2027 avec l’ASSE

Ajoutons à cela les 200 000 à 300 000 euros estimés de l’éviction Olivier Dall’Oglio, précédemment au poste jusqu’à son remerciement mi-décembre, et la quête du nouveau coach de l’AS Saint-Etienne se compte à plus ou moins le demi-million d’euros. Eirik Horneland a signé deux ans et demi avec les Verts jusqu’en juin 2027. Son salaire n’est pas connu.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs