Daniel Ricciardo: Un contrat à 50M€ avec Red Bull jusqu’en 2028

Daniel Ricciardo est engagé à long terme avec l’écurie Red Bull.

Daniel Ricciardo est un pilote d’avenir chez Red Bull. Désormais associé à l’équipe Visa Cash App RB en 2024 (ex Alpha Tauri, ex Toro Rosso), l’Australien dispose d’un contrat l’engageant avec la société autrichienne jusqu’en 2028.

Lorsque Ricciardo a amorcé son retour dans l’usine Red Bull de Milton Keynes, il sortait d’un passage à vide. Malgré son contrat à 70 millions d’euros avec Renault et McLaren, il avait perdu beaucoup de pièces du puzzle pilote qu’il était. La réussite financière ne pouvait couvrir la défaillance sportive. En 2023, McLaren lui a accordé une indemnité de 21 millions d’euros pour ne pas courir.

Un contrat à la course en 2023 pour commencer

Red Bull a conclu avec lui un contrat de 3ème pilote, à 2 millions d’euros en 2023. Avant de le faire revenir chez Alpha Tauri en remplacement de Nick de Vries, contre une rémunération de 500 000 euros par course. Plus précisément, 300 000 euros par course, plus les primes habituelles Red Bull. En 2023, le pilote australien a perçu 4,1 millions d’euros pour son passage comme pilote titulaire.

Daniel Ricciardo a signé 5 ans avec Red Bull

Depuis, un nouvel accord a été signé entre les deux parties, afin d’amorcer le retour du pilote australien comme titulaire à plein temps. Daniel Ricciardo bénéficie désormais d’un accord avec Red Bull jusqu’en 2028 sur deux niveaux : un premier niveau jusqu’en 2026, puis une prime de fidélité ajoutée pour 2027 et 2028.

De fait pour la saison 2024, Ricciardo va gagner 300 000 euros par course, soit 7,2 millions d’euros (sans les primes). Mais, comme pour le contrat actuel de Max Verstappen et son contrat de 500 millions d’euros jusqu’en 2028, Red Bull a inséré une clause de fidélité au pilote australien d’un total de 12 millions d’euros. Elle est payée en deux fois, soit 6 millions d’euros en 2027 et 2028. Cela permettra à Daniel Ricciardo de percevoir en 2027 et 2028 plus de 13 millions d’euros !