PSG. A l’amortissement combien vaut désormais Kolo-Muani pour le PSG ?

Randal Kolo-Muani passera-t-il l’hiver avec le PSG ?

Ses prestations sous le maillot de l’équipe de France contrastent avec celles produites au PSG. Efficace chez les Bleus, moins pour les Bleus et Rouges de son employeur de club. Puissent les prestations internationales doper les performances de Randal Kolo-Muani, sans quoi l’attaquant de 25 ans n’est même pas sûr de boucler la saison avec les champions de France.

Il se murmure notamment l’intérêt de Manchester United pour le natif de Bondy. Si le Paris Saint-Germain s’y retrouve financièrement, l’hypothèse d’un départ n’est pas à exclure. Sauf que Kolo-Muani est loin désormais d’une valorisation proche des 100 millions d’euros, comme Paris a payé pour lui l’indemnité de son transfert.

66,5 M€ la valorisation de Randal Kolo-Muani pour le PSG sur le prochain mercato

Plus précisément, il en a coûté 95 millions d’euros au PSG, pour les années de son contrat signé avec l’Eintracht Francfort. De contrat, justement, RKM a paraphé la plus longue durée possible avec sa nouvelle formation : cinq ans soit un bail qui s’étend jusqu’en juin 2028. Cela suppose donc un amortissement de 19 millions d’euros par an. Su transfert il doit y avoir en janvier, il devra être de 66,5 millions d’euros, pour que le PSG s’y retrouve comptablement.

Randal Kolo-Muani n’en vaut pas tant dans l’estimation que fait de lui Transfermarkt, à 40 millions d’euros, mais il s’en approche pour Football Benchmark, pour qui il vaut présentement, 61,9 millions d’euros.