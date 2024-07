Comment sortir de la crise des droits TV selon l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle peut-elle trouver une solution à la crise des droits TV en Ligue 1 ? Nous lui avons posé la question.

C’est dans presque un mois tout pile que la Ligue 1 va reprendre ses droits pour la saison 2024-2025. La première journée du championnat est programmée le 18 août et à ce jour, il demeure toujours impossible de la suivre autrement qu’en se rendant au stade. Les négociations que mène depuis plusieurs mois la Ligue de football professionnel (LFP) pour trouver un diffuseur patinent, et à ce stade il y a urgence à solutionner le problème, évidemment pour tous les fans qui souhaitent suivre les matchs de leurs équipes favorites, mais surtout pour les clubs eux-mêmes qui s’inquiètent du manque à gagner.

Quelles solutions existe-t-il pour sortir de la crise ? Quelques-unes circulent dans la presse, entre accepter une offre en-deçà des conditions espérées ou créer une chaîne en propre dédiée à la Ligue 1, qui proposerait l’intégralité des matchs de la saison. Jusqu’ici rien n’a été retenu comme alternative viable. Peut-il alors exister d’autres formes de recours ? Pour le savoir, nous nous sommes tournés vers l’intelligence artificielle. Puisqu’elle sera dans un futur plus ou moins proche une solution à bien, sinon tous les problèmes, quels sont déjà celles qu’elles proposent dans ce dossier épineux ?

Nous avons sondé plusieurs d’entres elles : Chat GPT, Copilot, Claude et Gemini. De chacune nous avons tiré des éléments de propositions, sachant quand même que l’essentiel des suggestions a déjà été pensé voire éprouvé par le bureau de la LFP.

Comment sortir de la crise des droits TV selon l’intelligence artificielle ?

1. Explorer de nouvelles plateformes en allant plus loin que les classiques.

C’est une notion qui revient chez toutes les plateformes, que celle de pousser plus loin les négociations avec les acteurs du digital : DAZN pour le plus cité, Amazon Prime, voir Netflix. « Ces plateformes offrent une grande flexibilité aux abonnés et permettent de toucher un public international large et diversifié. La LFP devrait nouer des partenariats stratégiques avec ces acteurs majeurs du paysage audiovisuel », écrit l’IA que développe Google.

2. Solliciter le sponsoring public/privé des collectivités ou entreprises proches.

C’est une suggestion de Chat GPT que celle de faire appel à des collectivités locales ou régionales ou des entreprises privées proches des clubs ou du football en général. Grâce à leurs aides, la Ligue pourrait ainsi envisager le développement et le financement de sa propre chaîne qu’elle pourrait alors proposer à un « tarif plus attractif », au grand public.

3. Revoir les attentes à la baisse et découper l’offre.

Trop gourmande la LFP ? Peut-être. Alors qu’en revoyant son offre à la baisse, elle pourrait attirer un plus grand nombre de candidats potentiels. C’est assez rudimentaire comme raisonnement. Peut-être plus intéressant et la préconisation d’un plus large découpage de l’offre, de manière à ce que des diffuseurs plus modestes puissent se positionner sur des lots, jusqu’alors inaccessibles. Ce que ne nous dit pas ici l’IA, c’est le risque très fort de perdre le consommateur, noyé dans la multiplicité des offres.

4. Revoir le modèle économique

C’est moins une proposition à court terme, qu’un conseil à méditer sur le long terme, que celui de repenser le système actuel de la diffusion et des négociations autour du football professionnel français. « Cela pourrait inclure des contrats plus courts ou des clauses de révision plus souples », est-il notamment avancé comme idées à ce sujet. « Il est temps de s’affranchir des schémas traditionnels et d’explorer des solutions innovantes qui permettent de maximiser les revenus tout en garantissant l’accessibilité du football au plus grand nombre », ajoute Gemini en conclusion de ses propositions.

Par ailleurs sur les quatre plateformes sollicités, trois (seul Copilot de Microsoft ne l’a pas fait) suggèrent de revenir à la table des négociations avec Canal + qui représente peut-être la meilleure solution dans l’urgence actuelle.