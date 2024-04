Comment choisir son ballon de football : 3 conseils

Taille, surface, niveau de pratique… Ce qu’il faut savoir avant d’acheter un ballon de football.

Les fans de ballon rond ne se contentent pas de regarder les matchs de football à la maison. Ils pratiquent aussi leur sport préféré. Et en plus d’investir dans une bonne paire de crampons, il est indispensable de bien choisir son ballon de football. Quels sont les critères à prendre en compte pour faire le bon choix ? On vous partage 3 conseils pratiques dans cet article !

1. Choisir la taille du ballon en fonction de son âge

Le premier facteur à prendre en compte pour choisir son ballon de football est l’âge du joueur (et donc sa taille. Il faut en effet savoir que dans le commerce, il existe trois tailles différentes de ballon :

La taille 3 : p our les plus jeunes, soit les enfants de moins de 7 ans. Ce ballon a une circonférence de 57 à 60 cm et peut peser jusqu’à 320 g



La taille 4 : pour les joueurs plus âgés, entre 8 et 12 ans. La circonférence est un peu plus grande (de 62 à 66 cm) et le poids de la balle également plus lourd (jusqu’à 95 g) ;



Et pour finir, la taille 5, pour les joueurs de plus de 13 ans et les adultes. La circonférence de ce ballon de football ira de 68 à 71 cm et il peut peser jusqu’à 453 g.



La bonne nouvelle est que certaines marques déclinent leurs ballons dans des couleurs différentes afin que vous puissiez plus facilement repérer la taille qui correspond à vos besoins.

Le deuxième critère à prendre en considération pour bien choisir son ballon de football est le terrain sur lequel vous allez jouer. Pour un terrain naturel (ou une surface humide), tous les ballons peuvent convenir. Mais on conseille généralement de choisir les finitions en polyuréthane, un matériau plus étanche.

Pour un terrain synthétique (c’est à dire dur et stable), vous pouvez opter pour un ballon plus résistant, avec (très important), un revêtement extérieur qui assurera sa longévité.

3. Choisir entre un ballon amateur ou pro ?

Le dernier facteur à prendre en compte avant d’acheter un ballon de football est votre niveau et le type de pratique auquel vous vous adonnez.

En effet, dans les rayons des équipementiers comme des supermarchés, la principale distinction qui existe est celle entre les ballons amateurs et pro. Le catalogue Cora Gros Volume commercialise en effet des ballons pour joueurs amateurs, mais aussi les ballons officiels de l’équipe de France et des principaux clubs de foot internationaux (on parle aussi de Match Ball Official).

La différence de prix entre ces deux types de ballons (officiels et entrainement) est importante. Si vous jouez entre copains, il est donc préférable de choisir le second, qui reste adapté à une utilisation intensive. Un ballon officiel coûte environ 140€ (contre moins de 40 pour le ballon d’entrainement). C’est donc un investissement à réserver pour les plus passionnés !