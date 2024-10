Comment choisir les bonnes chaussures de running selon votre foulée ?

Bien chaussé pour une bonne pratique de la course à pied.

Courir, c’est bien. Courir confortablement, c’est mieux. Pour éviter les blessures et améliorer vos performances, le choix de vos chaussures de running est primordial. Cela suppose d’abord de sélectionner la paire la plus parfaitement adaptée à votre foulée. Pronation, supination ou foulée universelle, chaque coureur a un style unique. Voici un guide pour vous y retrouver et bien choisir le modèle sans risque d’occasionner des blessures ou douleurs.

Connaître sa foulée : la clé du confort

Avant de vous ruer sur la dernière paire tendance, il est essentiel de connaître votre type de foulée. Trois grandes catégories existent : la pronation, la supination, et la foulée neutre (ou universelle). Ces termes peuvent sembler techniques, mais ils sont en réalité très simples à comprendre.

La pronation désigne le mouvement naturel du pied qui s’incline légèrement vers l’intérieur au moment de l’impact au sol. Cette inclinaison permet d’absorber les chocs et de stabiliser le corps. Environ 45% des coureurs sont pronateurs, mais un excès de pronation peut entraîner des douleurs aux genoux ou aux chevilles. La supination, beaucoup plus rare (elle ne concerne que 5 à 10% des coureurs), désigne un mouvement où le pied bascule légèrement vers l’extérieur. Elle résulte souvent d’une voûte plantaire haute et d’un manque de flexibilité du pied, ce qui peut augmenter le risque de blessures liées à l’impact. Enfin, la foulée neutre (ou universelle) concerne les 45% restants des coureurs, ceux dont l’appui du pied est équilibré et bien centré. Ces coureurs n’ont pas besoin de correction particulière, mais l’amorti reste primordial pour bien protéger au niveau des articulations.

Comment déterminer votre type de foulée ?

Pour savoir si vous êtes pronateur, supinateur ou neutre, plusieurs options s’offrent à vous :

Analyse en magasin spécialisé : La plupart des boutiques de sport équipées proposent des tests sur tapis de course. Vous courrez quelques minutes sous l’œil d’une caméra, et un spécialiste analysera votre foulée au ralenti.

Examen de vos anciennes chaussures : Jetez un œil à la semelle de vos vieilles chaussures. Une usure marquée sur le bord intérieur indique une pronation. Si c’est l’extérieur qui est plus usé, vous êtes probablement supinateur. Si l’usure est uniforme au centre, vous avez une foulée neutre.

Consultation chez un podologue : Pour les coureurs réguliers ou ceux qui souffrent de douleurs récurrentes, un bilan postural chez un spécialiste peut être judicieux. Celui-ci vous proposera même des semelles orthopédiques adaptées si nécessaire.

Le choix des chaussures en fonction de votre foulée

Une fois votre foulée identifiée, le choix de vos chaussures peut commencer. Voici les critères à prendre en compte selon votre type de foulée.

Chaussures pour les pronateurs : Si vous avez une pronation marquée, vous aurez besoin de chaussures avec un soutien renforcé pour éviter l’affaissement du pied vers l’intérieur. Optez pour des modèles dits « stabilité » ou « contrôle de mouvement », qui intègrent une structure plus ferme sur le côté intérieur de la chaussure. Ces modèles offrent une correction subtile tout en maintenant l’amorti nécessaire pour limiter les impacts.

Chaussures pour les supinateurs : Contrairement aux pronateurs, les supinateurs ont besoin d’un amorti important pour compenser le manque d’absorption des chocs. Des chaussures avec un amorti souple et une semelle extérieure plus flexible sont idéales. Cherchez des modèles étiquetés « amorti » ou « coussinet maximum » pour vous offrir le confort et la protection nécessaires.

Chaussures pour les foulées neutres : Si vous avez une foulée neutre, vous avez l’embarras du choix. Optez pour des modèles bien équilibrés avec un bon compromis entre amorti et légèreté. Les chaussures universelles ou dites « polyvalentes » vous conviendront parfaitement, et vous pourrez choisir en fonction de vos préférences (terrain, distance, confort recherché).

Des critères communs à ne pas négliger

Outre la foulée, d’autres facteurs entrent en jeu dans le choix de vos chaussures de running :

Le type de terrain : Courir en ville sur bitume ou s’aventurer sur des chemins de trail ne nécessite pas les mêmes chaussures. Les modèles pour la route sont plus légers et plus souples, tandis que les chaussures de trail offrent une semelle plus crantée pour une meilleure adhérence et une protection contre les pierres.

Le confort et la taille : Vos chaussures doivent être parfaitement ajustées sans comprimer le pied. Il est recommandé de laisser un espace d’environ un centimètre entre vos orteils et le bout de la chaussure pour éviter les frottements lors des longues distances. N’oubliez pas que vos pieds gonflent légèrement en courant.

L’amorti : Selon votre poids et votre fréquence de course, vous aurez besoin d’un amorti plus ou moins prononcé. Un coureur léger pourra se permettre des chaussures plus minimalistes, tandis qu’un coureur plus lourd devra privilégier des modèles avec un amorti conséquent pour protéger ses articulations.

Enfin, ne vous fiez pas uniquement aux promesses des fiches techniques ou à l’esthétique d’une paire de chaussures. Le meilleur conseil reste de tester vos chaussures avant de les acheter. Courir quelques minutes en magasin, ou mieux, profiter de la politique de retour des boutiques pour faire un véritable test lors d’un petit jogging.

Chaque coureur est unique, et le confort de course passe avant tout par des chaussures adaptées à votre morphologie et à votre foulée. Bien choisir ses chaussures, c’est investir dans sa santé et sa performance, alors prenez le temps de trouver celles qui vous correspondent le mieux. Avec les bons modèles aux pieds, vous n’aurez plus qu’à vous concentrer sur une seule chose : prendre du plaisir à courir.