Combien vont percevoir les clubs de la Premier League 2024-2025 ?

La Premier League anglaise et ses droits commerciaux astronomiques.

Loin des tourments qui agitent les clubs de la Ligue 1, la Premier League anglaise confirme une fois de plus son statut de championnat le plus lucratif d’Europe pour la saison 2024-2025. Malgré l’introduction de nouvelles règles visant à assurer une gestion financière plus durable des clubs, les revenus générés par la ligue restent colossaux.

Chaque place au classement vaut 3,6 M€ sur la seule part au mérite

Les clubs anglais bénéficient d’un montage financier complexe, combinant des paiements fixes, une part égale des droits de diffusion nationaux et internationaux, ainsi que des « paiements au mérite » basés sur leur classement final. Ces derniers représentent une part importante des revenus, chaque place au classement valant environ 3,1 millions de livres sterling (soit environ 3,6 millions d’euros).

Selon les estimations basées sur la saison précédente, le champion pourrait percevoir jusqu’à 62,3 millions de livres (environ 72,7 millions d’euros) uniquement en paiements au mérite, tandis que le dernier du classement toucherait 3,1 millions de livres (environ 3,6 millions d’euros).

Cette manne financière permet aux clubs anglais de dominer le marché des transferts. Même les équipes luttant contre la relégation peuvent se permettre des dépenses avoisinant les 100 millions de livres lors d’un mercato, dans l’espoir de se maintenir.

La Premier League anglaise reste ultra-dominante commercialement

La Premier League doit en grande partie cette position dominante à son succès commercial à l’international. Ses droits de diffusion à l’étranger, estimés à 5,05 milliards de livres pour le cycle actuel, témoignent de son attrait global. Avec un nouveau contrat de droits domestiques de 6,7 milliards de livres qui entrera en vigueur pour la saison 2025-2026, la Premier League semble bien partie pour conserver sa suprématie financière dans le football européen pour les années à venir.