Combien gagne Varvara Gracheva, 88e joueuse mondiale à la WTA ?

Varvara Gracheva est la sensation française de ce Roland-Garros 2024.

Après Corentin Moutet chez les garçons, Varvara Gracheva rejoindra-t-elle à son tour la deuxième semaine du tournoi de Roland-Garros 2024 ? Elle est la dernière française à pouvoir y parvenir, elle affronte ce samedi matin la Roumaine Irina-Camelia Begu, de 10 ans son aînée. Sensation du premier tour, après sa victoire sur la Grecque María Sákkari, la joueuse franco-russe réalise un tournoi jusqu’ici parfait, qu’elle bonifie aussi sur l’aspect financier.

Dernière représentante française à Roland-Garros 2024

Car à ce stade des seizièmes de finale à la Porte d’Auteuil, elle a déjà la garantie de toucher une prime de 158 000 euros. En plus de ses autres gains du début de l’année, jusqu’ici en 2024, Varvara Gracheva a cumulé un total de 299 933 dollars de gains (276 397 euros). Cette somme provient principalement de sa participation à des tournois professionnels, où elle empoche des prize money en fonction de ses performances.

Une carrière à presque 2,5 millions d’euros de gains sur le circuit

Au cours de sa carrière, et avant cette édition de Roland-Garros, la joueuse de 23 ans a totalisé 2 675 201 dollars de gains (2 465 276 euros). Si les gains de Varvara Gracheva sont encore modestes par rapport aux meilleures joueuses du monde, sa progression fulgurante et son potentiel prometteur laissent entrevoir un avenir radieux. C’est en janvier dernier qu’elle atteint son meilleur classement à la WTA en se hissant à la 39e place, mais elle a depuis enchainé les déconvenues et une blessure à une cuisse.

Varvara Gracheva future numéro du tennis français ?

Ce Roland-Garros 2023 lui donne un nouvel élan et une occasion unique de devenir, si elle poursuit son chemin, la numéro un nationale au classement mondial du tennis féminin, devant Caroline Garcia 23e avant le tournoi parisien. Ce serait alors un joli symbole pour celle qui évolue sous la bannière française depuis sa naturalisation devenue officielle il y a un peu plus d’un an.