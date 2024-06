Combien gagne Jasmine Paolini, 15e joueuse mondiale de tennis ?

Plus déterminée que jamais, l’Italienne Jasmine Paolini, finaliste de Roland-Garros 2024 ce samedi.

Jasmine Paolini, 15ème joueuse mondiale, s’apprête à vivre un moment historique ce samedi. Elle disputera la finale de Roland-Garros 2024 face à la numéro un mondiale, la Polonaise Iga Swiatek. Un match qui pourrait marquer un tournant dans sa carrière, tant sur le plan sportif que financier.

Jasmine Paolini a gagné autant en 2024 que sur son seul tournoi de Roland-Garros

Avant de disputer le tournoi de Roland-Garros, Jasmine Paolini avait déjà cumulé 1 452 235 dollars de gains en 2024 (1,34 millions d’euros). Une somme conséquente qui témoigne de sa progression fulgurante ces derniers mois. En effet, en 2023, elle n’avait gagné que 882 325 dollars. Au total, ses gains en carrière s’élèvent à 4 101 636 dollars (3,79 millions d’euros).

Une finale à 1,2 millions d’euros et le double si elle gagne ce samedi

Rien que pour sa présence en finale de Roland-Garros, Jasmine Paolini est assurée de recevoir au moins 1 200 000 euros à ajouter à sa cagnotte en carrière. Une somme qui pourrait doubler si elle parvient à remporter le tournoi. Un succès qui la propulserait encore plus haut dans le classement WTA et lui permettrait d’accéder à des sponsors plus lucratifs.

Un tournoi pour tournant dans la carrière de la joueuse italienne

A seulement 27 ans, Jasmine Paolini a tout pour devenir l’une des meilleures joueuses du monde. Sa puissance de frappe et sa combativité sont ses principales armes. Si elle parvient à confirmer ses bonnes performances dans les prochains mois, elle devrait camper le top 10 mondial du tennis féminin et engranger des gains encore plus importants.

Roland-Garros pourrait donc être un tremplin idéal pour Jasmine Paolini vers une carrière encore plus riche en succès et en émotions. En attendant, elle a rendez-vous avec l’histoire ce samedi. Un match qui pourrait changer sa vie à jamais.