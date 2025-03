LOSC – Borussia Dortmund. Virer Kovac pourrait coûter très cher au BVB

Niko Kovac est déjà sur la sellette, après seulement huit maths avec le BVB.

Après seulement huit matchs à la tête du Borussia Dortmund, l’avenir de Niko Kovac semble déjà s’assombrir. Avec un bilan peu convaincant de trois victoires, deux nuls et trois défaites, dont la récente déconvenue face à Augsbourg (0-1), l’entraîneur croate se retrouve sur la sellette.

Selon les informations de Sky, le match retour de Ligue des Champions contre le LOSC Lille ce mercredi pourrait s’avérer décisif. Une élimination placerait le technicien de 53 ans dans une position encore plus délicate, alors que le club exige au minimum une qualification pour la Ligue Europa cette saison.

Kovac est sous contrat jusqu’en 2026 avec le Borussia Dortmund

Cependant, un éventuel limogeage de Kovac représenterait un investissement conséquent pour les finances du BVB. Sans clause de sortie anticipée dans son contrat courant jusqu’en 2026, le club jaune et noir devrait débourser environ trois millions d’euros pour se séparer de l’entraîneur et de son staff technique, composé de son frère Robert et de Filip Tapalovic.

D’après Sky, le contrat stipulerait qu’en cas de non-qualification pour une compétition européenne, Kovac aurait droit à une indemnité équivalente à 50% de son salaire de base, estimé entre trois et quatre millions d’euros annuels.

Face à cette situation critique, l’ancien coach du Bayern Munich aurait sévèrement recadré ses joueurs lors d’une réunion de crise après la défaite contre Augsbourg. L’efficacité de cette intervention sera testée dès mercredi soir sur la pelouse de Lille, pour un match qui pourrait déjà sceller son avenir sur le banc de Dortmund.