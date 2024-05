Combien gagne Corentin Moutet, 79e joueur mondial à l’ATP ?

Tous les espoirs de succès du tennis français à Roland-Garros 2024 reposent désormais sur Corentin Moutet.

Dernier joueur encore en course en simple au tournoi de Roland-Garros 2024, Corentin Moutet s’impose petit à petit sur le circuit ATP. Actuellement classé 79e mondial, il se distingue par son jeu spectaculaire, son caractère bien trempé et sa combativité sans faille. Et sur les gains, où en est-il de sa carrière.

Corentin Moutet va doubler ses revenus avec Roland-Garros 2024

Indépendamment de cette édition de Roland-Garros 2024, Corentin Moutet a cumulé un total de 161 395 dollars de gains cette année (148 835) sur le circuit du tennis professionnel. Avec Roland-Garros il va au moins doubler ses gains annuels, puisqu’un troisième tour sur la terre-battue parisienne vaut à leurs auteurs une prime de 158 000 euros.

Plus de 3 M€ au cumul de ses huit ans de professionnalisme

Plus largement, au cours de sa carrière entamée en 2016 dans le professionnalisme, le joueur français a totalisé 3 437 995 dollars de gains (3 170 152 euros). Un montant non négligeable, mais qui reste loin des sommes plus conséquentes touchées par les stars du tennis masculin. Il est important de noter que les revenus d’un joueur de tennis ne se limitent pas aux prize money. Corentin Moutet peut également percevoir des revenus issus de sponsors, de partenariats avec des marques, ou de contrats publicitaires.

Classé 79e mondial, Corentin Moutet était le huitième joueur français au classement avant que s’ouvre le tournoi de Roland-Garros. Ayant été le plus performant, il remontera dans cette hiérarchie à la prochaine mise à jour, une fois fini ce Roland-Garros 2024.