Classement des clubs français les plus représentés à l’Euro 2024

L’UEFA indemnisera les clubs qui fournissent des internationaux à l’Euro 2024.

La Ligue 1 et la Ligue 2 seront présentes sur les pelouses de l’Euro 2024 en Allemagne, mais pas majoritairement et surtout grâce au contingent des joueurs du Paris Saint-Germain au nombre de douze sélectionnés dont cinq (Zaïre-Emery, Barcola, Dembélé, Kolo-Muani et Mbappé, au moins jusqu’au 1er juillet pour ce dernier), avec l’équipe de France.

Trente et un joueurs de clubs français à l’Euro. La majorité vient du PSG

Au total, trente et un joueurs des deux championnats de France professionnel ont obtenu leur cape pour la compétition avec leurs équipes nationales. Le PSG domine largement devant le Stade Rennais, l’AS Monaco et le RC Lens à trois, et les Girondins de Bordeaux qui ont pourtant évolué cette saison en Ligue 2. Les deux élus pour les Marines sont Zan Vipotnik avec la Slovénie et Zuriko Davitashvili pour la Géorgie.

Tous ces clubs recevront une compensation de l’UEFA qui les indemnise en fonction du nombre de joueurs sélectionnés et du temps passés pendant la compétition, à compter des dix jours précédents l’Euro. Nous y sommes précisément puisque le tournoi début ce vendredi 14 juin pour s’achever le dimanche 14 juillet.

1. PSG = 12 joueurs

2. Stade Rennais, AS Monaco, RC Lens = 3

3. Girondins de Bordeaux = 2

4. OM, OL, TFC, HAC, Losc, FC Lorient, OGCN, FC Metz = 1