Classement des affluences et taux de remplissages en Ligue 1

L’engouement des supporters pour la Ligue 1 au stade ne se dément pas.

Un classique record, pour une journée qui le fut elle aussi. Stimulée par le choc OM – PSG, joué au Vélodrome devant 66 046 spectateurs, la 27e journée de Ligue 1 a été riche en nombre de visiteurs dans les tribunes des neuf stades. Selon les données de L’Equipe ce lundi, 282 053 supporters ont fréquenté les écrins de la Ligue 1 ce week-end, pour une moyenne à 31 339 par match.

Un OM – PSG à l’image de la saison : record

Au total, depuis l’entame de la saison 2023-2024, la Ligue 1 enregistre un cumul de 6,5 millions de visiteurs dans les stades, selon données de la plateforme Deux-Zéro, qui dresse le classement des affluences pour chaque club. Nous l’avons opposé au taux de remplissage en prenant pour base les capacités commerciales des écrins de l’élite de la discipline, tel que les communique la Ligue nationale de football professionnel (LFP).

Huit clubs enregistre plus de 90% de taux de remplissage

En nombre, l’Olympique de Marseille domine le sujet avec une moyenne de 60 990 spectateurs par rencontre au Vélodrome. Mais à l’occupation c’est le Racing Club de Lens qui mène les débats à Bollaert-Delelis, non loin devant le PSG au Parc et le RC Strasbourg à La Meinau. Ces trois clubs flirtent avec un taux de remplissage impressionnant de 100%. Selon la simulation à voir en page suivante de ce sujet, presque un club sur deux (8 sur 18) évolue à la maison dans un stade rempli à plus de 90%. C’est remarquable.

Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1, saison 2023-2024

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Monaco 7 655 16 500 46,39 % Clermont 9 759 10 707 91,15 % Brest 14 483 15 50 95,6 % Montpellier 14 532 22 000 66,05 %