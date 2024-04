OM – PSG: Record battu au Vélodrome, les chiffres de l’affluence

66 046 supporters ce dimanche pour OM – PSG, c’est un nouveau record d’affluence.

Record annoncé et bel et bien battu. La direction de l’OM prévoyait une affluence record ce dimanche soir au Vélodrome, pour le Classique face au PSG, elle le fut en effet. Il y avait hier 66 046 spectateurs dans les tribunes de l’enceinte marseillaise, c’est 152 de plus que le précédent (65 894), déjà enregistré au jour d’un Classique face au Paris Saint-Germain.

66 046 spectateurs pour le Classique OM – PSG

C’était au mois de février 2023, qui lui même devancé un Olympico OM – OL précédemment record, établi en 2019 à 65 421 spectateurs. Il sera difficile pour l’Olympique de Marseille de faire mieux désormais que le match de ce dimanche soir, puisque le stade Vélodrome a une capacité commerciale donnée par la Ligue nationale de football (LFP), à 66 226.

Les supporters répondent présent, mais les joueurs s’inclinent

Le plus grand stade des clubs du football français a été ce dimanche à la hauteur de sa réputation volcanique. Mais Paris a éteint ses velléités en s’imposant 2-0 signés des Portugais Vitinha et Gonçalo Ramos, les deux en seconde mi-temps.