OM – PSG: Un nouveau record d’affluence établi au Vélodrome

Avec 65 894 spectateurs présents ce dimanche soir, à l’occasion d’OM – PSG, le Vélodrome a battu un nouveau record d’affluence.

Tout Marseille était derrière son équipe pour ce Classique. Malgré la pression populaire, les hommes d’Igor Tudor n’ont rien pu faire lors de cet OM – PSG, et se sont inclinés 3-0, avec un doublé de Kylian Mbappé, et une réalisation de Lionel Messi. Malgré la défaite, les joueurs phocéens ont pu compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters. Le Stade Vélodrome était en ébullition et a connu un record d’affluence, avec 65 894 supporters présents en tribunes.

Un record d’affluence pour l’OM face au PSG. Mieux que l’Olympico

Celle-ci était attendue avant même le début de la rencontre, puisque l’absence de fans du club de la capitale, qui étaient interdits de déplacement, a permis aux Phocéens d’ouvrir les 3000 places disponibles à leurs propres supporters. Le club phocéen a tenu son rang de recordman d’affluences en Ligue 1. Avec ce Classique, l’OM a battu son précédent record de 65 421 passionnés en tribunes, qui a eu lieu d’OM – OL le 10 novembre 2019. Une rencontre marquée par le retour de Rudi Garcia, et un doublé de Dimitri Payet, qui avait permis aux siens de s’imposer 2-1.

Cet OM – PSG a été plus suivi que le précédent en Coupe de France

Cet OM – PSG a réuni 684 supporters de plus dans le stade Vélodrome que lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, début février, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Un Classique qui avait tourné à l’avantage de l’OM (2-1) et suivi par 65 200 spectateurs. Il s’agissait d’une affluence record pour un match dans la doyenne des compétitions de la Fédération Française de Football, hors finale disputée au Stade de France.